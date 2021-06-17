https://ria.ru/20210617/poplavskaya-1737356767.html

Яна Поплавская пообещала в 2021 году выйти замуж

Яна Поплавская пообещала в 2021 году выйти замуж - РИА Новости, 17.06.2021

Яна Поплавская пообещала в 2021 году выйти замуж

Яна Поплавская призналась, что выходит замуж. Об этом она рассказала корреспонденту портала Teleprogramma.pro. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:20

2021-06-17T11:20

2021-06-17T11:20

анастасия веденская

анастасия макеева

семья

шоубиз

знаменитости

яна поплавская

свадьба

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Яна Поплавская призналась, что выходит замуж. Об этом она рассказала корреспонденту портала Teleprogramma.pro. Жених актрисы — радиоведущий Евгений Яковлев. Он моложе возлюбленной на 12 лет. "Из-за сессии у моих студентов в МГУ мы пока не можем сыграть свадьбу. Уже лежат обручальные кольца. Они месяца два ждут своего часа в прекрасных коробочках. Друзья хотят торжества. Мы должны были до яхтинга пожениться, но нереально в сумасшедшем режиме все это сделать. Мы живем с Евгением из-за работы словно на электрическом стуле. Но в этом году обязательно поженимся. Четырнадцать лет назад я получила первое предложение. Вот такое у Жени титаническое терпение", — заявляет Поплавская.Этот брак будет не первым официальным союзом Поплавской. Она уже была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом. У ведущей есть дети. В 1985 она родила сына Клима, а в 1996 — Никиту. В конце мая в эфире передачи "Судьба человека" Анастасии Веденской сделал предложение ее молодой человек актер Максим Онищенко. Также в конце мая со своим возлюбленным обвенчалась актриса Анастасия Макеева.

https://ria.ru/20210531/tayurskaya-1734896273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия веденская, анастасия макеева, семья, знаменитости, яна поплавская, свадьба