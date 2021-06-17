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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210617/poplavskaya-1737356767.html
Яна Поплавская пообещала в 2021 году выйти замуж
Яна Поплавская пообещала в 2021 году выйти замуж - РИА Новости, 17.06.2021
Яна Поплавская пообещала в 2021 году выйти замуж
Яна Поплавская призналась, что выходит замуж. Об этом она рассказала корреспонденту портала Teleprogramma.pro. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:20
2021-06-17T11:20
анастасия веденская
анастасия макеева
семья
шоубиз
знаменитости
яна поплавская
свадьба
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Яна Поплавская призналась, что выходит замуж. Об этом она рассказала корреспонденту портала Teleprogramma.pro. Жених актрисы — радиоведущий Евгений Яковлев. Он моложе возлюбленной на 12 лет. "Из-за сессии у моих студентов в МГУ мы пока не можем сыграть свадьбу. Уже лежат обручальные кольца. Они месяца два ждут своего часа в прекрасных коробочках. Друзья хотят торжества. Мы должны были до яхтинга пожениться, но нереально в сумасшедшем режиме все это сделать. Мы живем с Евгением из-за работы словно на электрическом стуле. Но в этом году обязательно поженимся. Четырнадцать лет назад я получила первое предложение. Вот такое у Жени титаническое терпение", — заявляет Поплавская.Этот брак будет не первым официальным союзом Поплавской. Она уже была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом. У ведущей есть дети. В 1985 она родила сына Клима, а в 1996 — Никиту. В конце мая в эфире передачи "Судьба человека" Анастасии Веденской сделал предложение ее молодой человек актер Максим Онищенко. Также в конце мая со своим возлюбленным обвенчалась актриса Анастасия Макеева.
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анастасия веденская, анастасия макеева, семья, знаменитости, яна поплавская, свадьба

Яна Поплавская пообещала в 2021 году выйти замуж

11:20 17.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии "Новая Интеллигенция"
Телеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии Новая Интеллигенция - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Яна Поплавская призналась, что выходит замуж. Об этом она рассказала корреспонденту портала Teleprogramma.pro.
Жених актрисы — радиоведущий Евгений Яковлев. Он моложе возлюбленной на 12 лет.
"Из-за сессии у моих студентов в МГУ мы пока не можем сыграть свадьбу. Уже лежат обручальные кольца. Они месяца два ждут своего часа в прекрасных коробочках. Друзья хотят торжества. Мы должны были до яхтинга пожениться, но нереально в сумасшедшем режиме все это сделать. Мы живем с Евгением из-за работы словно на электрическом стуле. Но в этом году обязательно поженимся. Четырнадцать лет назад я получила первое предложение. Вот такое у Жени титаническое терпение", — заявляет Поплавская.
Этот брак будет не первым официальным союзом Поплавской. Она уже была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом. У ведущей есть дети. В 1985 она родила сына Клима, а в 1996 — Никиту.
В конце мая в эфире передачи "Судьба человека" Анастасии Веденской сделал предложение ее молодой человек актер Максим Онищенко.
Также в конце мая со своим возлюбленным обвенчалась актриса Анастасия Макеева.
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ШоубизАнастасия ВеденскаяАнастасия МакееваСемьяЗнаменитостиЯна ПоплавскаяСвадьба
 
 
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