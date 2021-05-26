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Анастасию Веденскую позвали замуж в программе Бориса Корчевникова
Анастасию Веденскую позвали замуж в программе Бориса Корчевникова - РИА Новости, 26.05.2021
Анастасию Веденскую позвали замуж в программе Бориса Корчевникова
Анастасия Веденская выходит замуж. Предложение актрисе сделал ее молодой человек актер Максим Онищенко в эфире программы "Судьба человека". РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:44
2021-05-26T17:44
2021-05-26T17:44
борис корчевников
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анастасия веденская
знаменитости
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владимир епифанцев
брак
свадьба
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Анастасия Веденская выходит замуж. Предложение актрисе сделал ее молодой человек актер Максим Онищенко в эфире программы "Судьба человека". Веденская не знала, что возлюбленный собирается просить ее руки на передаче. Актриса была очень взволнована, когда увидела его в студии. Она призналась, что не ожидала подобного, и находится "в шоке" от происходящего."А если ничего не получится? Он же не отберет у меня детей? И ничего плохого не будет? — переживает Веденская. — Ну, надевай (кольцо — прим.ред.) пока, попробую".В программе также принял участие старший сын актрисы Гордей. Актриса уже была замужем. В 2004 году она расписалась с Владимиром Епифанцевым. В 2005 у пары родился первенец — Гордей, а в 2008 — сын Орфей. В 2018 Веденская и Епифанцев развелись.
https://ria.ru/20210518/grande-1732785493.html
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борис корчевников, анастасия веденская, знаменитости, звезды, владимир епифанцев, брак, свадьба
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости.
Анастасия Веденская выходит замуж. Предложение актрисе сделал
ее молодой человек актер Максим Онищенко в эфире программы "Судьба человека".
Веденская не знала, что возлюбленный собирается просить ее руки на передаче. Актриса была очень взволнована, когда увидела его в студии. Она призналась, что не ожидала подобного, и находится "в шоке" от происходящего.
"А если ничего не получится? Он же не отберет у меня детей? И ничего плохого не будет? — переживает Веденская. — Ну, надевай (кольцо — прим.ред.) пока, попробую".
В программе также принял участие старший сын актрисы Гордей.
"Я думаю, ей спокойнее с ним. И из этого спокойствия вытекает и счастье", — рассказал подросток об отношениях своей мамы и Онищенко.
Актриса уже была замужем. В 2004 году она расписалась с Владимиром Епифанцевым. В 2005 у пары родился первенец — Гордей, а в 2008 — сын Орфей. В 2018 Веденская и Епифанцев развелись.