https://ria.ru/20210526/vedenskaya-1734190047.html

Анастасию Веденскую позвали замуж в программе Бориса Корчевникова

Анастасию Веденскую позвали замуж в программе Бориса Корчевникова - РИА Новости, 26.05.2021

Анастасию Веденскую позвали замуж в программе Бориса Корчевникова

Анастасия Веденская выходит замуж. Предложение актрисе сделал ее молодой человек актер Максим Онищенко в эфире программы "Судьба человека". РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T17:44

2021-05-26T17:44

2021-05-26T17:44

борис корчевников

шоубиз

анастасия веденская

знаменитости

звезды

владимир епифанцев

брак

свадьба

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Анастасия Веденская выходит замуж. Предложение актрисе сделал ее молодой человек актер Максим Онищенко в эфире программы "Судьба человека". Веденская не знала, что возлюбленный собирается просить ее руки на передаче. Актриса была очень взволнована, когда увидела его в студии. Она призналась, что не ожидала подобного, и находится "в шоке" от происходящего."А если ничего не получится? Он же не отберет у меня детей? И ничего плохого не будет? — переживает Веденская. — Ну, надевай (кольцо — прим.ред.) пока, попробую".В программе также принял участие старший сын актрисы Гордей. Актриса уже была замужем. В 2004 году она расписалась с Владимиром Епифанцевым. В 2005 у пары родился первенец — Гордей, а в 2008 — сын Орфей. В 2018 Веденская и Епифанцев развелись.

https://ria.ru/20210518/grande-1732785493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис корчевников, анастасия веденская, знаменитости, звезды, владимир епифанцев, брак, свадьба