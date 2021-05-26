Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210526/vedenskaya-1734190047.html
Анастасию Веденскую позвали замуж в программе Бориса Корчевникова
Анастасию Веденскую позвали замуж в программе Бориса Корчевникова - РИА Новости, 26.05.2021
Анастасию Веденскую позвали замуж в программе Бориса Корчевникова
Анастасия Веденская выходит замуж. Предложение актрисе сделал ее молодой человек актер Максим Онищенко в эфире программы "Судьба человека". РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:44
2021-05-26T17:44
борис корчевников
шоубиз
анастасия веденская
знаменитости
звезды
владимир епифанцев
брак
свадьба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734054900_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e548c1d246265126eaa0d9810cef7571.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Анастасия Веденская выходит замуж. Предложение актрисе сделал ее молодой человек актер Максим Онищенко в эфире программы "Судьба человека". Веденская не знала, что возлюбленный собирается просить ее руки на передаче. Актриса была очень взволнована, когда увидела его в студии. Она призналась, что не ожидала подобного, и находится "в шоке" от происходящего."А если ничего не получится? Он же не отберет у меня детей? И ничего плохого не будет? — переживает Веденская. — Ну, надевай (кольцо — прим.ред.) пока, попробую".В программе также принял участие старший сын актрисы Гордей. Актриса уже была замужем. В 2004 году она расписалась с Владимиром Епифанцевым. В 2005 у пары родился первенец — Гордей, а в 2008 — сын Орфей. В 2018 Веденская и Епифанцев развелись.
https://ria.ru/20210518/grande-1732785493.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734054900_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_ad0e85e8247577567a038179d6d3ef75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис корчевников, анастасия веденская, знаменитости, звезды, владимир епифанцев, брак, свадьба

Анастасию Веденскую позвали замуж в программе Бориса Корчевникова

17:44 26.05.2021
 
© АГН "Москва" / Денис ГришкинАктриса Анастасия Веденская
Актриса Анастасия Веденская - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© АГН "Москва" / Денис Гришкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Анастасия Веденская выходит замуж. Предложение актрисе сделал ее молодой человек актер Максим Онищенко в эфире программы "Судьба человека".
Веденская не знала, что возлюбленный собирается просить ее руки на передаче. Актриса была очень взволнована, когда увидела его в студии. Она призналась, что не ожидала подобного, и находится "в шоке" от происходящего.
"А если ничего не получится? Он же не отберет у меня детей? И ничего плохого не будет? — переживает Веденская. — Ну, надевай (кольцо — прим.ред.) пока, попробую".
В программе также принял участие старший сын актрисы Гордей.

"Я думаю, ей спокойнее с ним. И из этого спокойствия вытекает и счастье", — рассказал подросток об отношениях своей мамы и Онищенко.

Актриса уже была замужем. В 2004 году она расписалась с Владимиром Епифанцевым. В 2005 у пары родился первенец — Гордей, а в 2008 — сын Орфей. В 2018 Веденская и Епифанцев развелись.
Ариана Гранде и Далтон Гомез - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 12:42Культура
Стало известно, что Ариана Гранде тайно вышла замуж
 
ШоубизБорис КорчевниковАнастасия ВеденскаяЗнаменитостизвездыВладимир ЕпифанцевбракСвадьба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Адвокат объяснил, почему Фургалу не грозит пожизненный срок
03:00Российская разработка позволит в разы снизить употребление антибиотиков
02:48Госдеп прокомментировал заявление МИД России насчет действий США по ДСНВ
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
Лента новостейМолния