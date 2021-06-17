В Польше оценили встречу Путина и Байдена
Президент Польши Дуда оценил встречу Путина и Байдена в Женеве
ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Лидер США Джо Байден, встречаясь с российским коллегой Владимиром Путиным, понимал военную угрозу со стороны России, заявил глава Польши Анджей Дуда после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в четверг в Варшаве.
"Надо понимать, и НАТО это понимает, что Россия является попросту агрессором на Украине, что Россия оккупировала Крым, оккупировала донецкий и луганский регионы, что проявляет военную активность в других частях мира, хотя бы в Сирии, что недавно российские войска были сконцентрированы на границе с Украиной, что постоянно проводит военные учения наступательного характера, ведет достаточно интенсивную модернизацию и реструктуризацию своей армии, увеличивает свое военное присутствие на западной стороне российского государства", - сказал Дуда.
РФ неоднократно отвергала обвинения Запада в "агрессивных действиях" и якобы эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Россия заявляла, что перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
"В связи с этим трудно не понимать угрозу со стороны России. Я думаю, что с таким убеждением господин президент Джо Байден разговаривал с господином президентом Владимиром Путиным", - добавил он.
Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.