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Около 20 тысяч крымчан остались без воды из-за остановки насосов
Около 20 тысяч крымчан остались без воды из-за остановки насосов - РИА Новости, 17.06.2021
Около 20 тысяч крымчан остались без воды из-за остановки насосов
Около 20 тысяч жителей Керчи и близлежащих сел остались без водоснабжения после подтопления насосных станций в результате сильных и продолжительных дождей на... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:06
2021-06-17T16:37
подтопление на востоке крыма
россия
сергей аксенов (политик)
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Около 20 тысяч жителей Керчи и близлежащих сел остались без водоснабжения после подтопления насосных станций в результате сильных и продолжительных дождей на востоке Крыма, сообщается на сайте ГУ МЧС региона."В 13.00 поступила информация об ограничения водоснабжения в связи с подтоплением насосных станций в ГО Керчь, Ленинского и Кировского районов. Под отключение попало около 20 тысяч, из них 3700 детей. Продолжается работа специалистами филиала "Вода Крыма" по восстановлению водоснабжения. Организован подвоз питьевой воды, задействовано пять водовозок", - говорится в сообщении ведомства.По информации министерства ЖКХ региона, сейчас в Керчи проводится дополнительное обеззараживание воды в ручном режиме, поскольку из-за отсутствия электроэнергии вышла из строя станция обеззараживания. В ближайшее время будет доставлен генератор для подключения станции, сообщили в ведомстве.Из-за подтопления в городе вышли из строя несколько насосов канализационных насосных станций. Откачка воды производится посредством ассенизаторских машин, в течение 2-3 часов специалисты приступят к просушке насосов. В Керчь направлена спецтехника, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Ранее глава ГУП "Вода Крыма" Максим Новик сообщил журналистам, что водоснабжение в Керчи обеспечено на 75%, идет работа по восстановлению водоснабжения в городе. По его словам, с водоотведением сложилась более сложная ситуация, так как затоплены насосные станции. На месте работают бригады, идет откачка воды.Ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы. Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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подтопление на востоке крыма, россия, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Около 20 тысяч крымчан остались без воды из-за остановки насосов
15:06 17.06.2021 (обновлено: 16:37 17.06.2021)
 
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в FacebookПоследствия сильных ливней в Керчи
Последствия сильных ливней в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Около 20 тысяч жителей Керчи и близлежащих сел остались без водоснабжения после подтопления

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Около 20 тысяч жителей Керчи и близлежащих сел остались без водоснабжения после подтопления насосных станций в результате сильных и продолжительных дождей на востоке Крыма, сообщается на сайте ГУ МЧС региона.
"В 13.00 поступила информация об ограничения водоснабжения в связи с подтоплением насосных станций в ГО Керчь, Ленинского и Кировского районов. Под отключение попало около 20 тысяч, из них 3700 детей. Продолжается работа специалистами филиала "Вода Крыма" по восстановлению водоснабжения. Организован подвоз питьевой воды, задействовано пять водовозок", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
15:01
Крупные случаи подтопления населенных пунктов в России
По информации министерства ЖКХ региона, сейчас в Керчи проводится дополнительное обеззараживание воды в ручном режиме, поскольку из-за отсутствия электроэнергии вышла из строя станция обеззараживания. В ближайшее время будет доставлен генератор для подключения станции, сообщили в ведомстве.
Из-за подтопления в городе вышли из строя несколько насосов канализационных насосных станций. Откачка воды производится посредством ассенизаторских машин, в течение 2-3 часов специалисты приступят к просушке насосов. В Керчь направлена спецтехника, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее глава ГУП "Вода Крыма" Максим Новик сообщил журналистам, что водоснабжение в Керчи обеспечено на 75%, идет работа по восстановлению водоснабжения в городе. По его словам, с водоотведением сложилась более сложная ситуация, так как затоплены насосные станции. На месте работают бригады, идет откачка воды.
"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

Последствия сильных ливней в Керчи
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

Последствия сильных ливней в Керчи
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Последствия сильных ливней в Керчи
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© REUTERS / Alla Dmitrieva

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

Последствия сильных ливней в Керчи
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

Последствия сильных ливней в Керчи
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в Ростове-на-Дону
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Повалены десятки деревьев.

Мужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

Размытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

Работник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы. Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
 
Подтопление на востоке КрымаРоссияСергей Аксенов (политик)КерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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