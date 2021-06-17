https://ria.ru/20210617/podtoplenie-1737409599.html

Около 20 тысяч крымчан остались без воды из-за остановки насосов

Около 20 тысяч крымчан остались без воды из-за остановки насосов - РИА Новости, 17.06.2021

Около 20 тысяч крымчан остались без воды из-за остановки насосов

Около 20 тысяч жителей Керчи и близлежащих сел остались без водоснабжения после подтопления насосных станций в результате сильных и продолжительных дождей на... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:06

2021-06-17T15:06

2021-06-17T16:37

подтопление на востоке крыма

россия

сергей аксенов (политик)

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Около 20 тысяч жителей Керчи и близлежащих сел остались без водоснабжения после подтопления насосных станций в результате сильных и продолжительных дождей на востоке Крыма, сообщается на сайте ГУ МЧС региона."В 13.00 поступила информация об ограничения водоснабжения в связи с подтоплением насосных станций в ГО Керчь, Ленинского и Кировского районов. Под отключение попало около 20 тысяч, из них 3700 детей. Продолжается работа специалистами филиала "Вода Крыма" по восстановлению водоснабжения. Организован подвоз питьевой воды, задействовано пять водовозок", - говорится в сообщении ведомства.По информации министерства ЖКХ региона, сейчас в Керчи проводится дополнительное обеззараживание воды в ручном режиме, поскольку из-за отсутствия электроэнергии вышла из строя станция обеззараживания. В ближайшее время будет доставлен генератор для подключения станции, сообщили в ведомстве.Из-за подтопления в городе вышли из строя несколько насосов канализационных насосных станций. Откачка воды производится посредством ассенизаторских машин, в течение 2-3 часов специалисты приступят к просушке насосов. В Керчь направлена спецтехника, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Ранее глава ГУП "Вода Крыма" Максим Новик сообщил журналистам, что водоснабжение в Керчи обеспечено на 75%, идет работа по восстановлению водоснабжения в городе. По его словам, с водоотведением сложилась более сложная ситуация, так как затоплены насосные станции. На месте работают бригады, идет откачка воды.Ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы. Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html

россия

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, россия, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия