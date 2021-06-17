https://ria.ru/20210617/podtoplenie-1737355096.html

Часть Керчи осталась без воды и света из-за подтопления

Часть Керчи осталась без воды и света из-за подтопления - РИА Новости, 17.06.2021

Часть Керчи осталась без воды и света из-за подтопления

Около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции подтоплены в Керчи из-за ливней, центральная часть города обесточена, сообщила пресс-служба городской... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:44

2021-06-17T10:44

2021-06-17T14:19

сергей бороздин

сергей аксенов (политик)

керчь

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции подтоплены в Керчи из-за ливней, центральная часть города обесточена, сообщила пресс-служба городской админстрации Керчи."По последним данным затоплены ул. Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская. Примерно 236 домов частных и многоквартирных. Обесточена центральная часть города, больница №1", - сообщили в администрации.Работники электрических сетей обследует электротрансформаторные подстанции, устанавливается генератор для работы больницы, сообщили в пресс-службе. В спасательной операции задействованы шесть лодок, более 10 единиц крупной техники. Людей эвакуируют. Для жителей организован пункт временного размещения на ул. Войкова, 30Частично нарушено водоснабжение районов Керчи и сел Ленинского района из-за остановки насосных станций, сообщили городские власти. Идет работа по восстановлению водоснабжения.Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало до полутора нормы осадков (72 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Крыма и ГУМЧС. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.Глава Крыма Сергей Аксенов на моторной лодке осматривает затопленные из-за сильного ливня и выхода из берегов реки районы Керчи, вместе с ним в лодке сидят Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев, следует из опубликованных каналом "Крым 24" кадров из города.

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бороздин, сергей аксенов (политик), керчь, республика крым, происшествия