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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/peterburg-1737493648.html
В Петербурге назвали ситуацию с СOVID-19 непростой, но контролируемой
В Петербурге назвали ситуацию с СOVID-19 непростой, но контролируемой - РИА Новости, 17.06.2021
В Петербурге назвали ситуацию с СOVID-19 непростой, но контролируемой
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге непростая, но контролируемая, в городе есть резерв коек для лечения больных, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:33
2021-06-17T22:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге непростая, но контролируемая, в городе есть резерв коек для лечения больных, сообщил губернатор Александр Беглов.Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Беглов принял участие в заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин.По словам губернатора, в настоящий момент в Петербурге развернуто 8 815 коек для пациентов с СOVID-19. "Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая. У нас есть резерв в 2 500 коек для лечения пациентов с СOVID-19", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По словам Беглова, темпы вакцинации в Петербурге пока уступают динамике поставок вакцины. Возросла также скорость передачи вируса."С этими факторами связано увеличение числа тяжелых пациентов. Значительную долю в этой категории больных составляют молодые люди. Они игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложненным течением заболевания", - говорится в сообщении.Беглов напомнил, что в Петербурге в связи с ситуацией с коронавирусом с сегодняшнего дня введен запрет на работу детских комнат, объектов развлечения и фудкортов в торговых центрах, также ограничивается число участников массовых мероприятий.
https://ria.ru/20210617/ogranicheniya-1737346288.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, александр беглов, санкт-петербург, общество
В Петербурге назвали ситуацию с СOVID-19 непростой, но контролируемой
22:33 17.06.2021 (обновлено: 22:51 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДевушка у "народной" стены памяти с фотографиями медиков, умерших от коронавируса, в Санкт-Петербурге
Девушка у народной стены памяти с фотографиями медиков, умерших от коронавируса, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Власти Петербурга назвали ситуацию с распространением СOVID-19 непростой, но контролируемой

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге непростая, но контролируемая, в городе есть резерв коек для лечения больных, сообщил губернатор Александр Беглов.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Беглов принял участие в заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
По словам губернатора, в настоящий момент в Петербурге развернуто 8 815 коек для пациентов с СOVID-19. "Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая. У нас есть резерв в 2 500 коек для лечения пациентов с СOVID-19", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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По словам Беглова, темпы вакцинации в Петербурге пока уступают динамике поставок вакцины. Возросла также скорость передачи вируса.
"С этими факторами связано увеличение числа тяжелых пациентов. Значительную долю в этой категории больных составляют молодые люди. Они игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложненным течением заболевания", - говорится в сообщении.
Беглов напомнил, что в Петербурге в связи с ситуацией с коронавирусом с сегодняшнего дня введен запрет на работу детских комнат, объектов развлечения и фудкортов в торговых центрах, также ограничивается число участников массовых мероприятий.
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