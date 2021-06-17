https://ria.ru/20210617/peterburg-1737459464.html
В Петербурге задержали депутата Заксобрания Резника
В Петербурге задержали депутата Заксобрания Резника - РИА Новости, 17.06.2021
В Петербурге задержали депутата Заксобрания Резника
В Санкт-Петербурге задержали депутата Законодательного собрания Максима Резника, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:23
2021-06-17T18:23
2021-06-17T21:34
россия
происшествия
максим резник
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали депутата Законодательного собрания Максима Резника, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщается на сайте регионального ГСУ СК."Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления <...> "покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Установлено, что к совершению указанного преступления причастен Максим Резник 1974 года рождения, являющийся депутатом VI созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга", — рассказали в ведомстве.В рамках расследования дела провели комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, комплекс судебных экспертиз, допросили более десяти свидетелей.По данным следствия, Резник не позднее 9 марта в Петербурге незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. Депутата задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20210617/senator-1737386171.html
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россия, происшествия, максим резник, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
В Петербурге задержали депутата Заксобрания Резника
18:23 17.06.2021 (обновлено: 21:34 17.06.2021)
В Петербурге задержали депутата Заксобрания Максима Резника по делу об обороте наркотиков
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге
задержали депутата Законодательного собрания Максима Резника
, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщается на сайте регионального ГСУ СК.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления <...> "покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Установлено, что к совершению указанного преступления причастен Максим Резник 1974 года рождения, являющийся депутатом VI созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга", — рассказали в ведомстве.
В рамках расследования дела провели комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, комплекс судебных экспертиз, допросили более десяти свидетелей.
По данным следствия, Резник не позднее 9 марта в Петербурге незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма.
Депутата задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.