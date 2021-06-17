https://ria.ru/20210617/ostanki-1737493170.html

Результаты экспертиз останков царской семьи Романовых представят в ноябре

Результаты экспертиз останков царской семьи Романовых представят в ноябре - РИА Новости, 17.06.2021

Результаты экспертиз останков царской семьи Романовых представят в ноябре

Ноябрьский Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит результаты экспертиз "екатеринбургских останков", сообщается в среду в журналах... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T22:31

2021-06-17T22:31

2021-06-17T22:31

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ноябрьский Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит результаты экспертиз "екатеринбургских останков", сообщается в среду в журналах Священного синода РПЦ.В настоящее время в РПЦ не решен вопрос признания "екатеринбургских останков" подлинными останками императора Николая II и членов его семьи."По ознакомлении с докладом преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона относительно генетических экспертиз "екатеринбургских останков", а также с информацией, предоставленной Следственным комитетом России относительно различных экспертиз (молекулярно-генетических, физико-химических, трасологической, баллистической, почерковедческой, автороведческой, историко-архивных, почвоведческих, судебно-медицинских — антропологических, криминалистической), назначенных в рамках расследования уголовного дела об убийстве членов царской семьи:... вынести результаты экспертиз на рассмотрение очередного Архиерейского Собора.", - говорится в журналах заседания, опубликованных сайтом Московской патриархии в среду.Синод постановил выразить благодарность всем, трудившимся над установлением истины в вопросе идентификации останков. Информация о результатах экспертиз после их завершения будет опубликована в соответствии с поручениями Архиерейских соборов 2016 и 2017 годов, говорится в журналах заседания Священного синода.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Проводились также экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.Секретарь профильной патриаршей комиссии по определению подлинности останков, обнаруженных под Екатеринбургом и считающихся, возможно, принадлежащими царской семье - митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Ранее в Следственном комитете заявили, что "на основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения". В то же время в ведомстве отметили, что, "исключая возможности двоякого толкования тех или иных обстоятельств, связанных с этим убийством, продолжается проведение других необходимых следствию экспертиз".

https://ria.ru/20200720/1574618490.html

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россия, николай ii, русская православная церковь, московская патриархия, екатеринбург, санкт-петербург