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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210617/ostanki-1737493170.html
Результаты экспертиз останков царской семьи Романовых представят в ноябре
Результаты экспертиз останков царской семьи Романовых представят в ноябре - РИА Новости, 17.06.2021
Результаты экспертиз останков царской семьи Романовых представят в ноябре
Ноябрьский Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит результаты экспертиз "екатеринбургских останков", сообщается в среду в журналах... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:31
2021-06-17T22:31
религия и мировоззрение
россия
николай ii
русская православная церковь
московская патриархия
екатеринбург
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ноябрьский Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит результаты экспертиз "екатеринбургских останков", сообщается в среду в журналах Священного синода РПЦ.В настоящее время в РПЦ не решен вопрос признания "екатеринбургских останков" подлинными останками императора Николая II и членов его семьи."По ознакомлении с докладом преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона относительно генетических экспертиз "екатеринбургских останков", а также с информацией, предоставленной Следственным комитетом России относительно различных экспертиз (молекулярно-генетических, физико-химических, трасологической, баллистической, почерковедческой, автороведческой, историко-архивных, почвоведческих, судебно-медицинских — антропологических, криминалистической), назначенных в рамках расследования уголовного дела об убийстве членов царской семьи:... вынести результаты экспертиз на рассмотрение очередного Архиерейского Собора.", - говорится в журналах заседания, опубликованных сайтом Московской патриархии в среду.Синод постановил выразить благодарность всем, трудившимся над установлением истины в вопросе идентификации останков. Информация о результатах экспертиз после их завершения будет опубликована в соответствии с поручениями Архиерейских соборов 2016 и 2017 годов, говорится в журналах заседания Священного синода.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Проводились также экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.Секретарь профильной патриаршей комиссии по определению подлинности останков, обнаруженных под Екатеринбургом и считающихся, возможно, принадлежащими царской семье - митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Ранее в Следственном комитете заявили, что "на основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения". В то же время в ведомстве отметили, что, "исключая возможности двоякого толкования тех или иных обстоятельств, связанных с этим убийством, продолжается проведение других необходимых следствию экспертиз".
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россия, николай ii, русская православная церковь, московская патриархия, екатеринбург, санкт-петербург

Результаты экспертиз останков царской семьи Романовых представят в ноябре

22:31 17.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСвященнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018
Священнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ноябрьский Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) рассмотрит результаты экспертиз "екатеринбургских останков", сообщается в среду в журналах Священного синода РПЦ.
В настоящее время в РПЦ не решен вопрос признания "екатеринбургских останков" подлинными останками императора Николая II и членов его семьи.
"По ознакомлении с докладом преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона относительно генетических экспертиз "екатеринбургских останков", а также с информацией, предоставленной Следственным комитетом России относительно различных экспертиз (молекулярно-генетических, физико-химических, трасологической, баллистической, почерковедческой, автороведческой, историко-архивных, почвоведческих, судебно-медицинских — антропологических, криминалистической), назначенных в рамках расследования уголовного дела об убийстве членов царской семьи:... вынести результаты экспертиз на рассмотрение очередного Архиерейского Собора.", - говорится в журналах заседания, опубликованных сайтом Московской патриархии в среду.
Синод постановил выразить благодарность всем, трудившимся над установлением истины в вопросе идентификации останков. Информация о результатах экспертиз после их завершения будет опубликована в соответствии с поручениями Архиерейских соборов 2016 и 2017 годов, говорится в журналах заседания Священного синода.
Фотография семьи Государя Императора Николая II на палубе императорской яхты Штандарт (1907 г.) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля 2020, 21:05Религия и мировоззрение
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Проводились также экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.
Секретарь профильной патриаршей комиссии по определению подлинности останков, обнаруженных под Екатеринбургом и считающихся, возможно, принадлежащими царской семье - митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Ранее в Следственном комитете заявили, что "на основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения". В то же время в ведомстве отметили, что, "исключая возможности двоякого толкования тех или иных обстоятельств, связанных с этим убийством, продолжается проведение других необходимых следствию экспертиз".
Фотография царской семьи в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома Напольная школа в городе Алапаевске - РИА Новости, 1920, 02.06.2019
2 июня 2019, 17:10Религия и мировоззрение
РПЦ опровергла данные об уничтожении останков царских детей
 
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