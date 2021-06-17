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В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек
В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек - РИА Новости, 17.06.2021
В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек
Поисковики обнаружили останки 50 человек на месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Ленинградской области... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:32
2021-06-17T17:32
россия
великая отечественная война (1941-1945)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Поисковики обнаружили останки 50 человек на месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Ленинградской области. Сколько всего останков пострадало от ковша бульдозера - нельзя установить, сообщил на пресс-конференции в городском пресс-центре ЕВРО-2020 заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергей Мачинский."Поле, которое было уничтожено, там одна братская могила, количество останков людей определить не могут, так как все изувечено. На данный момент обнаружены останки 50 человек, которые там погибли в декабре 1941 года: 22 человека находились в братской могиле, которые отмечены на солдатских захоронениях 268 стрелковой дивизии и 28 человек находились там, где их остановила смерть", - рассказал Мачинский.Он отметил, что глубины ковша экскаватора, который подготавливал площадку для строительства, не хватило чтобы разметать все кости, которые были на захоронении, но останки еще сотен людей, которые были разбросаны по полю, сейчас нельзя уже будет установить и узнать их имена.Ранее сообщалось, что сотрудники фирмы во время земельных работ в поселке Тельмана в Ленинградской области обнаружили останки времен Великой Отечественной войны, однако работы не приостановили. Располагая данными об утерянном захоронении воинов Красной Армии, они продолжили земляные работы с последующим вывозом грунта, в котором находятся непогребенные останки. Таким образом, были повреждены и уничтожены утерянные воинские захоронения. Было возбуждено уголовное дело, а генеральный директор ООО "Эврикал" отправлен под домашний арест.Согласно версии следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором "Эврикал", с целью уничтожения мест захоронения воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества, дал указания на снятие верхнего слоя земли с последующим вывозом грунта, в котором находились непогребенные останки погибших, что привело к повреждению и уничтожению воинских захоронений. Кроме того, подозреваемый активно препятствовал проведению поисковых работ.
https://ria.ru/20210518/zakhoronenie-1732743229.html
https://realty.ria.ru/20210608/delo-1736172567.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), ленинградская область, происшествия
В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек
17:32 17.06.2021
 
© Фото : Военно-исторический центр СЗФОМесто уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана Ленинградской области
Место уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : Военно-исторический центр СЗФО

Обнаружены останки 50 человек на месте уничтоженного захоронения времен войны в Ленобласти

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Поисковики обнаружили останки 50 человек на месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Ленинградской области. Сколько всего останков пострадало от ковша бульдозера - нельзя установить, сообщил на пресс-конференции в городском пресс-центре ЕВРО-2020 заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергей Мачинский.
"Поле, которое было уничтожено, там одна братская могила, количество останков людей определить не могут, так как все изувечено. На данный момент обнаружены останки 50 человек, которые там погибли в декабре 1941 года: 22 человека находились в братской могиле, которые отмечены на солдатских захоронениях 268 стрелковой дивизии и 28 человек находились там, где их остановила смерть", - рассказал Мачинский.
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Он отметил, что глубины ковша экскаватора, который подготавливал площадку для строительства, не хватило чтобы разметать все кости, которые были на захоронении, но останки еще сотен людей, которые были разбросаны по полю, сейчас нельзя уже будет установить и узнать их имена.
Ранее сообщалось, что сотрудники фирмы во время земельных работ в поселке Тельмана в Ленинградской области обнаружили останки времен Великой Отечественной войны, однако работы не приостановили. Располагая данными об утерянном захоронении воинов Красной Армии, они продолжили земляные работы с последующим вывозом грунта, в котором находятся непогребенные останки. Таким образом, были повреждены и уничтожены утерянные воинские захоронения. Было возбуждено уголовное дело, а генеральный директор ООО "Эврикал" отправлен под домашний арест.
Согласно версии следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором "Эврикал", с целью уничтожения мест захоронения воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества, дал указания на снятие верхнего слоя земли с последующим вывозом грунта, в котором находились непогребенные останки погибших, что привело к повреждению и уничтожению воинских захоронений. Кроме того, подозреваемый активно препятствовал проведению поисковых работ.
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