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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/ogranicheniya-1737346288.html
В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу
В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 17.06.2021
В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу
В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вступают в силу ограничения из-за роста случаев заболеваемости COVID-19. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:29
2021-06-17T10:13
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вступают в силу ограничения из-за роста случаев заболеваемости COVID-19. Так, в период с 02:00 до 06:00 утра запрещена работа кафе и ресторанов. Исключения составляют обслуживание навынос и доставка.Кроме того, не разрешается проведение развлекательных мероприятий на объектах общепита, прекращается работа фуд-кортов и детских комнат.Под запрет также попадают досуговые объекты, кроме аквапарков, океанариумов, фитнес-центров.Кинотеатры обязали сократить заполняемость залов с 75 до 50%.Помимо этого, в городе отменили проведение праздника лучших выпускников "Бал медалистов".В фан-зонах Евро-2020 запрещается работа общепита и продажа продуктов, за исключением напитков.Ранее несколько российских регионов вернули карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В частности, это коснулось Республик Бурятия и Марий-Эл, Ханты-Мансийского автономного округа, Мурманской, Московской, Волгоградской и Калининградской областей, а также Хабаровского края. В России за последние сутки выявили 13 397 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране коронавирус перенесли 5 249 990 человек, из них 127 576 умерли, 4 828 500 выздоровели.
https://ria.ru/20210617/rnk-1737237911.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество
В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу
09:29 17.06.2021 (обновлено: 10:13 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗакрытый фуд-корт в ТРК “Атлантик-сити” в Санкт-Петербурге
Закрытый фуд-корт в ТРК “Атлантик-сити” в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничения по коронавирусу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вступают в силу ограничения из-за роста случаев заболеваемости COVID-19.
Так, в период с 02:00 до 06:00 утра запрещена работа кафе и ресторанов. Исключения составляют обслуживание навынос и доставка.
Кроме того, не разрешается проведение развлекательных мероприятий на объектах общепита, прекращается работа фуд-кортов и детских комнат.
Под запрет также попадают досуговые объекты, кроме аквапарков, океанариумов, фитнес-центров.
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В России за последние сутки выявили 13 397 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране коронавирус перенесли 5 249 990 человек, из них 127 576 умерли, 4 828 500 выздоровели.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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