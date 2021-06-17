https://ria.ru/20210617/ogranicheniya-1737346288.html

В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу

В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 17.06.2021

В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вступают в силу ограничения из-за роста случаев заболеваемости COVID-19. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T09:29

2021-06-17T09:29

2021-06-17T10:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вступают в силу ограничения из-за роста случаев заболеваемости COVID-19. Так, в период с 02:00 до 06:00 утра запрещена работа кафе и ресторанов. Исключения составляют обслуживание навынос и доставка.Кроме того, не разрешается проведение развлекательных мероприятий на объектах общепита, прекращается работа фуд-кортов и детских комнат.Под запрет также попадают досуговые объекты, кроме аквапарков, океанариумов, фитнес-центров.Кинотеатры обязали сократить заполняемость залов с 75 до 50%.Помимо этого, в городе отменили проведение праздника лучших выпускников "Бал медалистов".В фан-зонах Евро-2020 запрещается работа общепита и продажа продуктов, за исключением напитков.Ранее несколько российских регионов вернули карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В частности, это коснулось Республик Бурятия и Марий-Эл, Ханты-Мансийского автономного округа, Мурманской, Московской, Волгоградской и Калининградской областей, а также Хабаровского края. В России за последние сутки выявили 13 397 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране коронавирус перенесли 5 249 990 человек, из них 127 576 умерли, 4 828 500 выздоровели.

https://ria.ru/20210617/rnk-1737237911.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/kovid-1737199347.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество