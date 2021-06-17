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Песков прокомментировал слухи о возможности обмена Навального в США
Песков прокомментировал слухи о возможности обмена Навального в США - РИА Новости, 17.06.2021
Песков прокомментировал слухи о возможности обмена Навального в США
Предложений о возможности обмена Алексея Навального с США со стороны Америки не озвучивалось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:11
2021-06-17T11:11
2021-06-17T13:07
россия
алексей навальный
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сша
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предложений о возможности обмена Алексея Навального с США со стороны Америки не озвучивалось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Нет, такого разговора не было, и таких предложений не озвучивалось", — сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, был ли между Россией и США разговор о том, что Вашингтон настаивает на обмене Навального.Песков уточнил, отвечая на вопрос, может ли Навальный войти в списки обмена заключенными, что это может произойти, если вдруг подтвердится американцами, что он — гражданин Соединённых Штатов Америки и работает на их спецслужбы.
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россия, алексей навальный, дмитрий песков, сша
Песков прокомментировал слухи о возможности обмена Навального в США
11:11 17.06.2021 (обновлено: 13:07 17.06.2021)
Дмитрий Песков заявил, что вопрос об обмене Алексея Навального на саммите не обсуждали