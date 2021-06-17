https://ria.ru/20210617/obmen-1737359443.html

Песков прокомментировал слухи о возможности обмена Навального в США

Песков прокомментировал слухи о возможности обмена Навального в США - РИА Новости, 17.06.2021

Песков прокомментировал слухи о возможности обмена Навального в США

Предложений о возможности обмена Алексея Навального с США со стороны Америки не озвучивалось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:11

2021-06-17T11:11

2021-06-17T13:07

россия

алексей навальный

дмитрий песков

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283655_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_44af4760836d07ae40e1a48d03f4f145.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предложений о возможности обмена Алексея Навального с США со стороны Америки не озвучивалось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Нет, такого разговора не было, и таких предложений не озвучивалось", — сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, был ли между Россией и США разговор о том, что Вашингтон настаивает на обмене Навального.Песков уточнил, отвечая на вопрос, может ли Навальный войти в списки обмена заключенными, что это может произойти, если вдруг подтвердится американцами, что он — гражданин Соединённых Штатов Америки и работает на их спецслужбы.

https://ria.ru/20210616/bayden-1737307551.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, дмитрий песков, сша