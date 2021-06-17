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Распространение коронавируса
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Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве - РИА Новости, 17.06.2021
Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
Локдаун в Москве в ближайшее время вряд ли будет, но это решение властей, россиянам сейчас важно активно прививаться от коронавируса, чтобы остановить пандемию, РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:37
2021-06-17T16:37
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Локдаун в Москве в ближайшее время вряд ли будет, но это решение властей, россиянам сейчас важно активно прививаться от коронавируса, чтобы остановить пандемию, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.Ранее издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что из-за роста числа заболевших коронавирусом власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято.Он отметил, что антитела после вакцинации не вырабатываются на следующий день, поэтому если сейчас россияне начнут активно прививаться, то сразу же заболеваемость на спад не пойдет, а только через какое-то время. "Но если это не сделать, то мы так будем жить годами", - подчеркнул Альтштейн.
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вакцинация россиян от covid-19, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:37 17.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вирусолог Альтштейн заявил, что локдаун в Москве в ближайшее время вряд ли объявят

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Локдаун в Москве в ближайшее время вряд ли будет, но это решение властей, россиянам сейчас важно активно прививаться от коронавируса, чтобы остановить пандемию, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ранее издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что из-за роста числа заболевших коронавирусом власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято.
"Вряд ли в ближайшее время будет локдаун, но это решение властей. Сейчас важно вакцинироваться, это единственный путь к защите", - сказал Альтштейн.
Он отметил, что антитела после вакцинации не вырабатываются на следующий день, поэтому если сейчас россияне начнут активно прививаться, то сразу же заболеваемость на спад не пойдет, а только через какое-то время. "Но если это не сделать, то мы так будем жить годами", - подчеркнул Альтштейн.
"Ситуация развивается драматически": борьба с коронавирусом в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва
1 из 10

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

Врач оказывает помощь пациенту в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва
2 из 10

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
3 из 10

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

Кабинет компьютерной томографии в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
4 из 10

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва
5 из 10

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва
6 из 10

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Стационар способен принять более 1800 больных.

Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
7 из 10

Стационар способен принять более 1800 больных.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

Кабинет компьютерной томографии в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
8 из 10

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

Врач оказывает помощь пациенту в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
9 из 10

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва
10 из 10

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 10

"Ситуация с коронавирусом развивается драматически", — признал мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 10

"В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", — написал Собянин в личном блоге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

В Москве вновь заработали резервные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Один из таких госпиталей работает в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Здесь получают помощь пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, доставляемые по скорой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Управляет госпиталем Городская клиническая больница имени С. С. Юдина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Стационар способен принять более 1800 больных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Здесь есть все необходимое медицинское оборудование: уникальный передвижной компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику, аппараты УЗИ и ИВЛ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Оборудована кислородная станция, у каждой койки — индивидуальный клапан подачи медицинских газов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Медики в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва".

© РИА Новости / Илья Питалев
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