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Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве

Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве - РИА Новости, 17.06.2021

Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве

Локдаун в Москве в ближайшее время вряд ли будет, но это решение властей, россиянам сейчас важно активно прививаться от коронавируса, чтобы остановить пандемию, РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:37

2021-06-17T16:37

2021-06-17T16:37

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Локдаун в Москве в ближайшее время вряд ли будет, но это решение властей, россиянам сейчас важно активно прививаться от коронавируса, чтобы остановить пандемию, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.Ранее издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что из-за роста числа заболевших коронавирусом власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято.Он отметил, что антитела после вакцинации не вырабатываются на следующий день, поэтому если сейчас россияне начнут активно прививаться, то сразу же заболеваемость на спад не пойдет, а только через какое-то время. "Но если это не сделать, то мы так будем жить годами", - подчеркнул Альтштейн.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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