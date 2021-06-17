https://ria.ru/20210617/lesopoval-1737459105.html

Экс-солист "Лесоповала" рассказал о самочувствии после избиения

Экс-солист "Лесоповала" рассказал о самочувствии после избиения - РИА Новости, 17.06.2021

Экс-солист "Лесоповала" рассказал о самочувствии после избиения

Бывший участник группы "Лесоповал" Руслан Казанцев рассказал о своем самочувствии после избиения, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:29

2021-06-17T18:29

2021-06-17T18:29

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший участник группы "Лесоповал" Руслан Казанцев рассказал о своем самочувствии после избиения, сообщает РЕН ТВ. После того, как спадет отек, ему может потребоваться операция. По словам Казанцева, в ночь с 13 на 14 июня в Сочи его избили владельцы гостиницы, в которой он остановился. Он признался, что нагрубил хозяйке отеля после того, как она в очередной раз с претензиями пришла к нему в номер. Экс-солист "Лесоповала" уверяет, что он и его знакомый вели себя тихо, упреки были несправедливы. Муж и сын женщины вмешались в конфликт. Музыканта ударили, и он потерял сознание. В итоге врачи диагностировали у него перелом челюстно-орбитального комплекса, сотрясение головного мозга и другие травмы. Казанцев намерен обратиться в полицию по поводу случившегося. На днях стало известно, что встреча Макеевой и бывшей жены ее возлюбленного в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. О проблемах со здоровьем также недавно рассказал и Геннадий Хазанов. Он поделился подробностями операции на сердце, которую ему сделали в 2021 году.

https://ria.ru/20210615/vodonaeva-1737006795.html

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