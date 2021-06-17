https://ria.ru/20210617/khazanov-1737370087.html

"Счет шел на часы": Хазанов рассказал детали операции на сердце

"Счет шел на часы": Хазанов рассказал детали операции на сердце - РИА Новости, 17.06.2021

"Счет шел на часы": Хазанов рассказал детали операции на сердце

Геннадий Хазанов поделился подробностями операции на сердце, которую ему сделали в 2021 году. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:08

2021-06-17T12:08

2021-06-17T12:08

шоубиз

вячеслав манучаров

культура

геннадий хазанов

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Геннадий Хазанов поделился подробностями операции на сердце, которую ему сделали в 2021 году. Народный артист признался, что почувствовал дискомфорт в области сердца и позвонил своей знакомой, которая занимается иглоукалыванием. "Я пожаловался на сердечную боль, хотя сказал, что это похоже на межреберную невралгию. Она сказала, что это вполне возможно, но предложила застраховать себя и сделать кардиограмму. Она вызвала скорую на мое имя", – сказал Хазанов в интервью Вячеславу Манучарову. По словам артиста, диагноз невралгии подтвердился, но скорая предложила Хазанову сразу пройти обследование в центре им. Бакулева. "Обрадовали меня: всё хорошо, мне не нужно ставить стенты. Но сказали, что на один день повесят холтер, который мониторит поведение сердца. Я согласился. Через сутки я поехал домой, но мне позвонили и сказали, что их что-то смущает. Через неделю процедуру повторили. Потом предложили ещё раз повторить через два месяца, потому что заподозрили, что необходим кардиостимулятор", – рассказал артист. Хазанов отметил, что в этом промежутке начались серьезные проблемы с сердцем, однако не стал уточнять, какие именно. Артист уточнил, что всё это закончилось операцией на открытом сердце. Сейчас Хазанов живет с кардиостимулятором и каждый месяц отправляет врачам необходимые данные. При этом артист отметил, что механизм не доставляет ему особого дискомфорта. Ранее стало известно, что комплексную реконструкцию здания Московского театра эстрады, который возглавляет Хазанов, на Берсеневской набережной завершат в 2022 году.

https://ria.ru/20210511/khazanov-1731801802.html

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вячеслав манучаров, культура, геннадий хазанов