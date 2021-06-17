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В Кремле сообщили, как прошел разговор о Навальном в Женеве

В Кремле сообщили, как прошел разговор о Навальном в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021

В Кремле сообщили, как прошел разговор о Навальном в Женеве

Разговор об Алексее Навальном между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом звучал в дежурном ключе, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:16

2021-06-17T11:16

2021-06-17T11:16

россия

алексей навальный

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

политика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Разговор об Алексее Навальном между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом звучал в дежурном ключе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В дежурном. Тема действительно была обозначена президентом США, и последовал ответ от президента России. Не более того", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, в каком ключе прошёл разговор между Путиным и Байденом про Навального.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/fbk-1737288336.html

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россия, алексей навальный, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире, политика