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В Кремле сообщили, как прошел разговор о Навальном в Женеве
В Кремле сообщили, как прошел разговор о Навальном в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021
В Кремле сообщили, как прошел разговор о Навальном в Женеве
Разговор об Алексее Навальном между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом звучал в дежурном ключе, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:16
2021-06-17T11:16
2021-06-17T11:16
россия
алексей навальный
джо байден
дмитрий песков
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сша
в мире
политика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Разговор об Алексее Навальном между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом звучал в дежурном ключе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В дежурном. Тема действительно была обозначена президентом США, и последовал ответ от президента России. Не более того", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, в каком ключе прошёл разговор между Путиным и Байденом про Навального.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/fbk-1737288336.html
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россия, алексей навальный, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире, политика
В Кремле сообщили, как прошел разговор о Навальном в Женеве
Песков сообщил, что разговор о Навальном между Путиным и Байденом звучал в дежурном ключе