https://ria.ru/20210617/korovy-1737384398.html

Почти 200 племенных коров из Венгрии завезли на молочную ферму в Приморье

Почти 200 племенных коров из Венгрии завезли на молочную ферму в Приморье - РИА Новости, 17.06.2021

Почти 200 племенных коров из Венгрии завезли на молочную ферму в Приморье

Почти 200 племенных коров голштинской породы, каждая из которых может давать по 10 тонн молока в год, привезли из Будапешта на молочную ферму в Приморье,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:03

2021-06-17T13:03

2021-06-17T13:03

приморский край

уссурийск

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Почти 200 племенных коров голштинской породы, каждая из которых может давать по 10 тонн молока в год, привезли из Будапешта на молочную ферму в Приморье, сообщает правительство региона."Молодых нетелей голштинской породы завезли на молочную ферму предприятия "Раковское" в Уссурийске… Все 195 племенных нетелей голштинской породы отлично перенесли девятичасовой перелет из Будапешта во Владивосток", - говорится в сообщении.Коров доставили на молочную ферму в Уссурийске специализированным транспортом."Генетическая продуктивность завезенных животных составляет 10 тонн молока в год на каждую корову. Такие объемы помогут внести весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности жителей края", – сказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц, чьи слова приводятся в сообщении.Он отметил, что до 60% понесенных затрат на скот предприятие сможет компенсировать из краевого бюджета.По данным властей, сейчас на ферме "Раковское" содержатся 240 голов крупного рогатого скота, в том числе 560 коров. Надой на одну корову здесь – более 9,1 тонны молока, это один из самых высоких показателей в крае.На сегодня обеспеченность собственным молоком жителей Приморья составляет 20%, поэтому развитие молочного животноводство является одной из ключевых задач краевого правительства.В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом. Кроме того, среди целей программы – увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737339134.html

https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737164017.html

https://ria.ru/20210616/tela-1737162997.html

приморский край

уссурийск

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приморский край, уссурийск, экономика