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Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору - РИА Новости, 17.06.2021
Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что может обсудить на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным проект Зангезурского коридора через территорию РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:41
2021-06-17T16:41
2021-06-17T16:41
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ильхам алиев
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АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что может обсудить на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным проект Зангезурского коридора через территорию Армении для транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписанная им и Эрдоганом во вторник Шушинская декларация о союзничестве затрагивает открытие проходящего через территорию Армении Зангезурского коридора."Проект Зангезурского коридора очень важен, он обеспечит возможности для всего региона. Я не допускаю, что со стороны России есть намерения задержать его. Наоборот, Россия поддерживает проект. И Алиев проводит переговоры, и, если будет нужно, то в ближайшее время я проведу переговоры с Путиным", - заявил Эрдоган турецким журналистам в Баку, где он находился с визитом. Его цитирует газета Hurriyet.
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россия, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
Эрдоган заявил о возможных переговорах с Путиным по Зангезурскому коридору