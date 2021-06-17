Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210617/kino-1737290817.html
Харизматичное зло. Локи, Ганнибал, Малефисента — почему они интереснее
Харизматичное зло. Локи, Ганнибал, Малефисента — почему они интереснее - РИА Новости, 17.06.2021
Харизматичное зло. Локи, Ганнибал, Малефисента — почему они интереснее
Стильная злодейка Круэлла продолжает покорять Лондон прошлого века и прокат. Де Вилль в исполнении Эммы Стоун рвет шаблоны: антагонистка стала главным... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T08:00
2021-06-17T08:08
культура
гленн клоуз
крис хемсворт
кино и сериалы
знаменитости
marvel comics
игра престолов (сериал)
том хиддлстон
роберт дауни-младший
мадс миккельсен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737285628_0:290:2047:1441_1920x0_80_0_0_dc28c0ade7e996fe6d2b04d46a30e0cb.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Стильная злодейка Круэлла продолжает покорять Лондон прошлого века и прокат. Де Вилль в исполнении Эммы Стоун рвет шаблоны: антагонистка стала главным персонажем диснеевской истории. Впрочем, харизматичных и запоминающихся антигероев в кино много. Ганнибал, Волан-де-Морт, Малефисента. О самых известных злодейских воплощениях любимых актеров — в материале РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737285628_0:261:2047:1796_1920x0_80_0_0_ebfeedc51763aa424e27ccc824b08940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гленн клоуз, крис хемсворт, кино и сериалы, знаменитости, marvel comics, игра престолов (сериал), том хиддлстон, роберт дауни-младший, мадс миккельсен , эмили стоун, энтони хопкинс, хоакин феникс, хелена бонэм картер, анджелина джоли (войт), фото, джаред лето

Харизматичное зло. Локи, Ганнибал, Малефисента — почему они интереснее

08:00 17.06.2021 (обновлено: 08:08 17.06.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Стильная злодейка Круэлла продолжает покорять Лондон прошлого века и прокат. Де Вилль в исполнении Эммы Стоун рвет шаблоны: антагонистка стала главным персонажем диснеевской истории. Впрочем, харизматичных и запоминающихся антигероев в кино много. Ганнибал, Волан-де-Морт, Малефисента. О самых известных злодейских воплощениях любимых актеров — в материале РИА Новости.
© AP/ Chris Pizzello, Great Oaks Entertainment (1996)

Первой киношной Круэллой была Гленн Клоуз в "101 далматинце" (нынешняя картина со Стоун — приквел).

За роль экспрессивной и жуткой злодейки, которая готова на все ради нового пятнистого пальто, Гленн получила множество номинаций на престижные награды. И стала самым запоминающимся персонажем картины.

Впрочем, и другие антагонистки в исполнении Клоуз — яркие и привлекательные. Например, коварная аристократка де Мертей в "Опасных связях" или манипуляторша Элеонора Аквитанская в фильме "Лев зимой".

Гленн Клоуз в роли Стервеллы Де Виль
1 из 10

Первой киношной Круэллой была Гленн Клоуз в "101 далматинце" (нынешняя картина со Стоун — приквел).

За роль экспрессивной и жуткой злодейки, которая готова на все ради нового пятнистого пальто, Гленн получила множество номинаций на престижные награды. И стала самым запоминающимся персонажем картины.

Впрочем, и другие антагонистки в исполнении Клоуз — яркие и привлекательные. Например, коварная аристократка де Мертей в "Опасных связях" или манипуляторша Элеонора Аквитанская в фильме "Лев зимой".

© AP/ Chris Pizzello, Great Oaks Entertainment (1996)
© AFP/Getty Images/E. Rodriguez, Marvel Studios Inc. (2012)

Один из самых очаровательных злодеев во вселенной Marvel — трикстер Локи (Том Хиддлстон). Чисто отрицательным персонажем его нельзя назвать, однако осадочек от его шуток и интриг остается — у брата Тора (Крис Хемсворт) или Тони Старка (Роберт Дауни — младший) уж точно.

И пусть Хиддлстон на экране был писателем Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, вампиром Адамом, шпионом под прикрытием Джонатоном Пайном, большинство зрителей, глядя на актера, в первую очередь думают о Локи — с его фирменным прищуром и хитрой улыбкой.

"Каждый раз, когда я играю Локи, удивляюсь, насколько он разносторонний, как много в этом персонаже можно открыть, — признавался Хиддлстон. — Это из-за натуры трикстера, многогранной и изменчивой".

Том Хиддлстон в роли Локи
2 из 10

Один из самых очаровательных злодеев во вселенной Marvel — трикстер Локи (Том Хиддлстон). Чисто отрицательным персонажем его нельзя назвать, однако осадочек от его шуток и интриг остается — у брата Тора (Крис Хемсворт) или Тони Старка (Роберт Дауни — младший) уж точно.

И пусть Хиддлстон на экране был писателем Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, вампиром Адамом, шпионом под прикрытием Джонатоном Пайном, большинство зрителей, глядя на актера, в первую очередь думают о Локи — с его фирменным прищуром и хитрой улыбкой.

"Каждый раз, когда я играю Локи, удивляюсь, насколько он разносторонний, как много в этом персонаже можно открыть, — признавался Хиддлстон. — Это из-за натуры трикстера, многогранной и изменчивой".

© AFP/Getty Images/E. Rodriguez, Marvel Studios Inc. (2012)
© AP/Joel C Ryan, Heyday Films (2010)

Британцам не привыкать играть злодеев. Например, Рэйф Файнс известен в мире прежде всего как "Тот, кого нельзя называть" в саге про Гарри Поттера. Интересно, что сначала Файнс даже не представлял себе, кто такой Волан-де-Морт. И только племянники — фанаты книги, узнав о предложении поучаствовать во франшизе, убедили его согласиться на роль.

Актер признавался, что этот персонаж напоминает ему психопата и беспощадного маньяка. Файнс так убедительно сыграл волшебника, что даже его зловещий смех стал мемом в Сети.

Хотя и других мрачных ролей у Файнса много: комендант концлагеря в "Списке Шиндлера" или серийный убийца в "Красном драконе".

Рэйф Файнс в роли Волан де морта
3 из 10

Британцам не привыкать играть злодеев. Например, Рэйф Файнс известен в мире прежде всего как "Тот, кого нельзя называть" в саге про Гарри Поттера. Интересно, что сначала Файнс даже не представлял себе, кто такой Волан-де-Морт. И только племянники — фанаты книги, узнав о предложении поучаствовать во франшизе, убедили его согласиться на роль.

Актер признавался, что этот персонаж напоминает ему психопата и беспощадного маньяка. Файнс так убедительно сыграл волшебника, что даже его зловещий смех стал мемом в Сети.

Хотя и других мрачных ролей у Файнса много: комендант концлагеря в "Списке Шиндлера" или серийный убийца в "Красном драконе".

© AP/Joel C Ryan, Heyday Films (2010)
© AFP /Getty Images/ Leon Bennett, Heyday Films (2010)

Главная в армии Волан-де-Морта после Темного лорда — Беллатриса Лестрейндж. Ее сыграла Хелена Бонэм Картер. Актриса выглядит готично и мрачно не только на экране. Кажется, что иногда она продолжает играть и в жизни.

Тем более что в ее фильмографии много злодеек. У Тима Бертона в "Алисе в Стране чудес" она стала Червонной Королевой, а в "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" — Миссис Ловетт. Ну а в "Отверженных" перевоплотилась в мрачную мадам Тенардье.

Кстати, в одном из телеинтервью Хелена признавалась, что, если ее дети плохо себя ведут, она надевает накладные кривые зубы Беллатрисы, берет волшебную палочку и походкой Лестрейндж выходит из комнаты — после этого в доме сразу воцаряется порядок.

Хелена Бонэм Картер в роли Беллатрисы Лестрейндж
4 из 10

Главная в армии Волан-де-Морта после Темного лорда — Беллатриса Лестрейндж. Ее сыграла Хелена Бонэм Картер. Актриса выглядит готично и мрачно не только на экране. Кажется, что иногда она продолжает играть и в жизни.

Тем более что в ее фильмографии много злодеек. У Тима Бертона в "Алисе в Стране чудес" она стала Червонной Королевой, а в "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" — Миссис Ловетт. Ну а в "Отверженных" перевоплотилась в мрачную мадам Тенардье.

Кстати, в одном из телеинтервью Хелена признавалась, что, если ее дети плохо себя ведут, она надевает накладные кривые зубы Беллатрисы, берет волшебную палочку и походкой Лестрейндж выходит из комнаты — после этого в доме сразу воцаряется порядок.

© AFP /Getty Images/ Leon Bennett, Heyday Films (2010)
© AFP/Tiziana Fabi, Roth Films (2014)

Не отстают и американки: Анджелина Джоли так убедительно перевоплотилась в темную волшебницу Малефисенту, что теперь ассоциируется только с этим образом. А не с Ларой Крофт, как раньше.

Черный плащ, рога и крылья — популярные атрибуты костюмов на Хэлоуин. А ролик, в котором актрису с помощью пластического грима превращают в волшебницу, набрал миллионы просмотров.

Кстати, чтобы правдоподобно сыграть Малефисенту, Джоли репетировала перед детьми. И когда они смеялись или прятались в углу, актриса понимала, что все делает правильно.

Анджелина Джоли и её роль в фильме Малефисента
5 из 10

Не отстают и американки: Анджелина Джоли так убедительно перевоплотилась в темную волшебницу Малефисенту, что теперь ассоциируется только с этим образом. А не с Ларой Крофт, как раньше.

Черный плащ, рога и крылья — популярные атрибуты костюмов на Хэлоуин. А ролик, в котором актрису с помощью пластического грима превращают в волшебницу, набрал миллионы просмотров.

Кстати, чтобы правдоподобно сыграть Малефисенту, Джоли репетировала перед детьми. И когда они смеялись или прятались в углу, актриса понимала, что все делает правильно.

© AFP/Tiziana Fabi, Roth Films (2014)
© AFP/Jean-Baptiste Lacroix, Atlas Entertainment (2016)

Ярко-зеленые волосы, дикие гримасы, куча татуировок — Джокер Джареда Лето из "Отряда самоубийц" стал самым ярким антагонистом картины.

Лето по-новому заставил посмотреть на ужасного клоуна, его мотивы и действия.

Поговаривали, что Джаред так вжился в образ, что на съемках пугал других актеров жестокими розыгрышами и странными шутками.

Впрочем, в жизни он тоже часто выглядит пугающе: то на концертах своей группы 30 Seconds to Mars, то на ковровых дорожках.

Джаред Лето в роли Джокера
6 из 10

Ярко-зеленые волосы, дикие гримасы, куча татуировок — Джокер Джареда Лето из "Отряда самоубийц" стал самым ярким антагонистом картины.

Лето по-новому заставил посмотреть на ужасного клоуна, его мотивы и действия.

Поговаривали, что Джаред так вжился в образ, что на съемках пугал других актеров жестокими розыгрышами и странными шутками.

Впрочем, в жизни он тоже часто выглядит пугающе: то на концертах своей группы 30 Seconds to Mars, то на ковровых дорожках.

© AFP/Jean-Baptiste Lacroix, Atlas Entertainment (2016)
© AP/Invision/Evan Agostini, C & L (2000)

Это сейчас Феникс — один из главных Джокеров, а раньше его яркой злодейской ролью был римский император Коммод в "Гладиаторе". Кого только он не заставил плакать под финал картины в сцене с Максимусом (Рассел Кроу).

Роль склочного и жестокого отцеубийцы принесла Фениксу номинацию на "Оскар".

Потом были Джонни Кэш в байопике, моряк Фредди в "Мастере", наемный киллер Джо в "Тебя никогда здесь не было" и, конечно, Джокер. Но самым мрачным остается Коммод.

Хоакин Феникс в роли императора Коммода в фильме Гладиатор
7 из 10

Это сейчас Феникс — один из главных Джокеров, а раньше его яркой злодейской ролью был римский император Коммод в "Гладиаторе". Кого только он не заставил плакать под финал картины в сцене с Максимусом (Рассел Кроу).

Роль склочного и жестокого отцеубийцы принесла Фениксу номинацию на "Оскар".

Потом были Джонни Кэш в байопике, моряк Фредди в "Мастере", наемный киллер Джо в "Тебя никогда здесь не было" и, конечно, Джокер. Но самым мрачным остается Коммод.

© AP/Invision/Evan Agostini, C & L (2000)
© AP/Jonathan Short, Bighead Littlehead (2011)

Гибели жуткого Рамси Болтона фанаты "Игры престолов" ждали, наверное, больше всего.

Садист и манипулятор с кривоватой улыбкой был необычайно убедителен — благодаря игре Ивана Реона.

Кстати, Иван прослушивался на роль Джона Сноу, но его обошел Кит Харрингтон. Хотя это к лучшему — неизвестно, что получилось бы, сыграй Иван Джона. А так у фанатов саги есть самый популярный антигерой и самая жестокая и шокирующая сцена сериала (эпизод свадьбы и первой брачной ночи Рамси и Сансы Старк).

Иван Реон в роли Рамси Болтона
8 из 10

Гибели жуткого Рамси Болтона фанаты "Игры престолов" ждали, наверное, больше всего.

Садист и манипулятор с кривоватой улыбкой был необычайно убедителен — благодаря игре Ивана Реона.

Кстати, Иван прослушивался на роль Джона Сноу, но его обошел Кит Харрингтон. Хотя это к лучшему — неизвестно, что получилось бы, сыграй Иван Джона. А так у фанатов саги есть самый популярный антигерой и самая жестокая и шокирующая сцена сериала (эпизод свадьбы и первой брачной ночи Рамси и Сансы Старк).

© AP/Jonathan Short, Bighead Littlehead (2011)
© AP/Alexandre Meneghin, Dino De Laurentiis Productions (2001)

Пожалуй, эталон злодея — Ганнибал Лектер, которого сыграл Энтони Хопкинс.

У сэра Энтони много разноплановых ролей — за одну из недавних в картине "Отец" он получил второй "Оскар). Но именно серийный убийца стал его визитной карточкой.

В 2003 году Американский институт киноискусства даже признал Ганнибала Лектера в исполнении Хопкинса кинозлодеем номер один всех времен.

Энтони Хопкинс в роли Ганнибала Лектера
9 из 10

Пожалуй, эталон злодея — Ганнибал Лектер, которого сыграл Энтони Хопкинс.

У сэра Энтони много разноплановых ролей — за одну из недавних в картине "Отец" он получил второй "Оскар). Но именно серийный убийца стал его визитной карточкой.

В 2003 году Американский институт киноискусства даже признал Ганнибала Лектера в исполнении Хопкинса кинозлодеем номер один всех времен.

© AP/Alexandre Meneghin, Dino De Laurentiis Productions (2001)
© AP/Joel Ryan, Babelsberg Film GmbH (2006)

Еще один Ганнибал (но в сериале) — Мадс Миккельсен. Он, правда, больше ассоциируется с хитрым финансистом Ле Шифром, противником Джеймса Бонда в "Казино "Рояль". Чтобы стать жутким злодеем, Мадсу надо было лишь надеть линзу в один глаз, а остальное — за актерским талантом. Хладнокровный и безумный Ле Шифр запомнился многим.

Кстати, Миккельсен сыграл антигероя не только в бондиане, но и в киновселенной Marvel — там он стал волшебником Кецилием, врагом Доктора Стрэнджа в одноименной картине.

Актер исполнял и графа Рошфора, и Игоря Стравинского, и Иоганна Струэнзе, но все же чаще его воспринимают как антагониста. А теперь Мадс и вообще станет "фантастической тварью".

Мадс Миккельсен в роли Ле Шифра в фильме Казино Рояль
10 из 10

Еще один Ганнибал (но в сериале) — Мадс Миккельсен. Он, правда, больше ассоциируется с хитрым финансистом Ле Шифром, противником Джеймса Бонда в "Казино "Рояль". Чтобы стать жутким злодеем, Мадсу надо было лишь надеть линзу в один глаз, а остальное — за актерским талантом. Хладнокровный и безумный Ле Шифр запомнился многим.

Кстати, Миккельсен сыграл антигероя не только в бондиане, но и в киновселенной Marvel — там он стал волшебником Кецилием, врагом Доктора Стрэнджа в одноименной картине.

Актер исполнял и графа Рошфора, и Игоря Стравинского, и Иоганна Струэнзе, но все же чаще его воспринимают как антагониста. А теперь Мадс и вообще станет "фантастической тварью".

© AP/Joel Ryan, Babelsberg Film GmbH (2006)
 
КультураГленн КлоузКрис ХемсвортКино и сериалыЗнаменитостиMarvel ComicsИгра престолов (сериал)Том ХиддлстонРоберт Дауни-младшийМадс МиккельсенЭмили СтоунЭнтони ХопкинсХоакин ФениксХелена Бонэм КартерАнджелина Джоли (Войт)Джаред Лето
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи назвали наиболее опасный штамм COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
Лента новостейМолния