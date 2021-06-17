Харизматичное зло. Локи, Ганнибал, Малефисента — почему они интереснее
Первой киношной Круэллой была Гленн Клоуз в "101 далматинце" (нынешняя картина со Стоун — приквел).
За роль экспрессивной и жуткой злодейки, которая готова на все ради нового пятнистого пальто, Гленн получила множество номинаций на престижные награды. И стала самым запоминающимся персонажем картины.
Впрочем, и другие антагонистки в исполнении Клоуз — яркие и привлекательные. Например, коварная аристократка де Мертей в "Опасных связях" или манипуляторша Элеонора Аквитанская в фильме "Лев зимой".
Первой киношной Круэллой была Гленн Клоуз в "101 далматинце" (нынешняя картина со Стоун — приквел).
За роль экспрессивной и жуткой злодейки, которая готова на все ради нового пятнистого пальто, Гленн получила множество номинаций на престижные награды. И стала самым запоминающимся персонажем картины.
Впрочем, и другие антагонистки в исполнении Клоуз — яркие и привлекательные. Например, коварная аристократка де Мертей в "Опасных связях" или манипуляторша Элеонора Аквитанская в фильме "Лев зимой".
Один из самых очаровательных злодеев во вселенной Marvel — трикстер Локи (Том Хиддлстон). Чисто отрицательным персонажем его нельзя назвать, однако осадочек от его шуток и интриг остается — у брата Тора (Крис Хемсворт) или Тони Старка (Роберт Дауни — младший) уж точно.
И пусть Хиддлстон на экране был писателем Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, вампиром Адамом, шпионом под прикрытием Джонатоном Пайном, большинство зрителей, глядя на актера, в первую очередь думают о Локи — с его фирменным прищуром и хитрой улыбкой.
"Каждый раз, когда я играю Локи, удивляюсь, насколько он разносторонний, как много в этом персонаже можно открыть, — признавался Хиддлстон. — Это из-за натуры трикстера, многогранной и изменчивой".
Один из самых очаровательных злодеев во вселенной Marvel — трикстер Локи (Том Хиддлстон). Чисто отрицательным персонажем его нельзя назвать, однако осадочек от его шуток и интриг остается — у брата Тора (Крис Хемсворт) или Тони Старка (Роберт Дауни — младший) уж точно.
И пусть Хиддлстон на экране был писателем Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, вампиром Адамом, шпионом под прикрытием Джонатоном Пайном, большинство зрителей, глядя на актера, в первую очередь думают о Локи — с его фирменным прищуром и хитрой улыбкой.
"Каждый раз, когда я играю Локи, удивляюсь, насколько он разносторонний, как много в этом персонаже можно открыть, — признавался Хиддлстон. — Это из-за натуры трикстера, многогранной и изменчивой".
Британцам не привыкать играть злодеев. Например, Рэйф Файнс известен в мире прежде всего как "Тот, кого нельзя называть" в саге про Гарри Поттера. Интересно, что сначала Файнс даже не представлял себе, кто такой Волан-де-Морт. И только племянники — фанаты книги, узнав о предложении поучаствовать во франшизе, убедили его согласиться на роль.
Актер признавался, что этот персонаж напоминает ему психопата и беспощадного маньяка. Файнс так убедительно сыграл волшебника, что даже его зловещий смех стал мемом в Сети.
Хотя и других мрачных ролей у Файнса много: комендант концлагеря в "Списке Шиндлера" или серийный убийца в "Красном драконе".
Британцам не привыкать играть злодеев. Например, Рэйф Файнс известен в мире прежде всего как "Тот, кого нельзя называть" в саге про Гарри Поттера. Интересно, что сначала Файнс даже не представлял себе, кто такой Волан-де-Морт. И только племянники — фанаты книги, узнав о предложении поучаствовать во франшизе, убедили его согласиться на роль.
Актер признавался, что этот персонаж напоминает ему психопата и беспощадного маньяка. Файнс так убедительно сыграл волшебника, что даже его зловещий смех стал мемом в Сети.
Хотя и других мрачных ролей у Файнса много: комендант концлагеря в "Списке Шиндлера" или серийный убийца в "Красном драконе".
Главная в армии Волан-де-Морта после Темного лорда — Беллатриса Лестрейндж. Ее сыграла Хелена Бонэм Картер. Актриса выглядит готично и мрачно не только на экране. Кажется, что иногда она продолжает играть и в жизни.
Тем более что в ее фильмографии много злодеек. У Тима Бертона в "Алисе в Стране чудес" она стала Червонной Королевой, а в "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" — Миссис Ловетт. Ну а в "Отверженных" перевоплотилась в мрачную мадам Тенардье.
Кстати, в одном из телеинтервью Хелена признавалась, что, если ее дети плохо себя ведут, она надевает накладные кривые зубы Беллатрисы, берет волшебную палочку и походкой Лестрейндж выходит из комнаты — после этого в доме сразу воцаряется порядок.
Главная в армии Волан-де-Морта после Темного лорда — Беллатриса Лестрейндж. Ее сыграла Хелена Бонэм Картер. Актриса выглядит готично и мрачно не только на экране. Кажется, что иногда она продолжает играть и в жизни.
Тем более что в ее фильмографии много злодеек. У Тима Бертона в "Алисе в Стране чудес" она стала Червонной Королевой, а в "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" — Миссис Ловетт. Ну а в "Отверженных" перевоплотилась в мрачную мадам Тенардье.
Кстати, в одном из телеинтервью Хелена признавалась, что, если ее дети плохо себя ведут, она надевает накладные кривые зубы Беллатрисы, берет волшебную палочку и походкой Лестрейндж выходит из комнаты — после этого в доме сразу воцаряется порядок.
Не отстают и американки: Анджелина Джоли так убедительно перевоплотилась в темную волшебницу Малефисенту, что теперь ассоциируется только с этим образом. А не с Ларой Крофт, как раньше.
Черный плащ, рога и крылья — популярные атрибуты костюмов на Хэлоуин. А ролик, в котором актрису с помощью пластического грима превращают в волшебницу, набрал миллионы просмотров.
Кстати, чтобы правдоподобно сыграть Малефисенту, Джоли репетировала перед детьми. И когда они смеялись или прятались в углу, актриса понимала, что все делает правильно.
Не отстают и американки: Анджелина Джоли так убедительно перевоплотилась в темную волшебницу Малефисенту, что теперь ассоциируется только с этим образом. А не с Ларой Крофт, как раньше.
Черный плащ, рога и крылья — популярные атрибуты костюмов на Хэлоуин. А ролик, в котором актрису с помощью пластического грима превращают в волшебницу, набрал миллионы просмотров.
Кстати, чтобы правдоподобно сыграть Малефисенту, Джоли репетировала перед детьми. И когда они смеялись или прятались в углу, актриса понимала, что все делает правильно.
Ярко-зеленые волосы, дикие гримасы, куча татуировок — Джокер Джареда Лето из "Отряда самоубийц" стал самым ярким антагонистом картины.
Лето по-новому заставил посмотреть на ужасного клоуна, его мотивы и действия.
Поговаривали, что Джаред так вжился в образ, что на съемках пугал других актеров жестокими розыгрышами и странными шутками.
Впрочем, в жизни он тоже часто выглядит пугающе: то на концертах своей группы 30 Seconds to Mars, то на ковровых дорожках.
Ярко-зеленые волосы, дикие гримасы, куча татуировок — Джокер Джареда Лето из "Отряда самоубийц" стал самым ярким антагонистом картины.
Лето по-новому заставил посмотреть на ужасного клоуна, его мотивы и действия.
Поговаривали, что Джаред так вжился в образ, что на съемках пугал других актеров жестокими розыгрышами и странными шутками.
Впрочем, в жизни он тоже часто выглядит пугающе: то на концертах своей группы 30 Seconds to Mars, то на ковровых дорожках.
Это сейчас Феникс — один из главных Джокеров, а раньше его яркой злодейской ролью был римский император Коммод в "Гладиаторе". Кого только он не заставил плакать под финал картины в сцене с Максимусом (Рассел Кроу).
Роль склочного и жестокого отцеубийцы принесла Фениксу номинацию на "Оскар".
Потом были Джонни Кэш в байопике, моряк Фредди в "Мастере", наемный киллер Джо в "Тебя никогда здесь не было" и, конечно, Джокер. Но самым мрачным остается Коммод.
Это сейчас Феникс — один из главных Джокеров, а раньше его яркой злодейской ролью был римский император Коммод в "Гладиаторе". Кого только он не заставил плакать под финал картины в сцене с Максимусом (Рассел Кроу).
Роль склочного и жестокого отцеубийцы принесла Фениксу номинацию на "Оскар".
Потом были Джонни Кэш в байопике, моряк Фредди в "Мастере", наемный киллер Джо в "Тебя никогда здесь не было" и, конечно, Джокер. Но самым мрачным остается Коммод.
Гибели жуткого Рамси Болтона фанаты "Игры престолов" ждали, наверное, больше всего.
Садист и манипулятор с кривоватой улыбкой был необычайно убедителен — благодаря игре Ивана Реона.
Кстати, Иван прослушивался на роль Джона Сноу, но его обошел Кит Харрингтон. Хотя это к лучшему — неизвестно, что получилось бы, сыграй Иван Джона. А так у фанатов саги есть самый популярный антигерой и самая жестокая и шокирующая сцена сериала (эпизод свадьбы и первой брачной ночи Рамси и Сансы Старк).
Гибели жуткого Рамси Болтона фанаты "Игры престолов" ждали, наверное, больше всего.
Садист и манипулятор с кривоватой улыбкой был необычайно убедителен — благодаря игре Ивана Реона.
Кстати, Иван прослушивался на роль Джона Сноу, но его обошел Кит Харрингтон. Хотя это к лучшему — неизвестно, что получилось бы, сыграй Иван Джона. А так у фанатов саги есть самый популярный антигерой и самая жестокая и шокирующая сцена сериала (эпизод свадьбы и первой брачной ночи Рамси и Сансы Старк).
Пожалуй, эталон злодея — Ганнибал Лектер, которого сыграл Энтони Хопкинс.
У сэра Энтони много разноплановых ролей — за одну из недавних в картине "Отец" он получил второй "Оскар). Но именно серийный убийца стал его визитной карточкой.
В 2003 году Американский институт киноискусства даже признал Ганнибала Лектера в исполнении Хопкинса кинозлодеем номер один всех времен.
Пожалуй, эталон злодея — Ганнибал Лектер, которого сыграл Энтони Хопкинс.
У сэра Энтони много разноплановых ролей — за одну из недавних в картине "Отец" он получил второй "Оскар). Но именно серийный убийца стал его визитной карточкой.
В 2003 году Американский институт киноискусства даже признал Ганнибала Лектера в исполнении Хопкинса кинозлодеем номер один всех времен.
Еще один Ганнибал (но в сериале) — Мадс Миккельсен. Он, правда, больше ассоциируется с хитрым финансистом Ле Шифром, противником Джеймса Бонда в "Казино "Рояль". Чтобы стать жутким злодеем, Мадсу надо было лишь надеть линзу в один глаз, а остальное — за актерским талантом. Хладнокровный и безумный Ле Шифр запомнился многим.
Кстати, Миккельсен сыграл антигероя не только в бондиане, но и в киновселенной Marvel — там он стал волшебником Кецилием, врагом Доктора Стрэнджа в одноименной картине.
Актер исполнял и графа Рошфора, и Игоря Стравинского, и Иоганна Струэнзе, но все же чаще его воспринимают как антагониста. А теперь Мадс и вообще станет "фантастической тварью".
Еще один Ганнибал (но в сериале) — Мадс Миккельсен. Он, правда, больше ассоциируется с хитрым финансистом Ле Шифром, противником Джеймса Бонда в "Казино "Рояль". Чтобы стать жутким злодеем, Мадсу надо было лишь надеть линзу в один глаз, а остальное — за актерским талантом. Хладнокровный и безумный Ле Шифр запомнился многим.
Кстати, Миккельсен сыграл антигероя не только в бондиане, но и в киновселенной Marvel — там он стал волшебником Кецилием, врагом Доктора Стрэнджа в одноименной картине.
Актер исполнял и графа Рошфора, и Игоря Стравинского, и Иоганна Струэнзе, но все же чаще его воспринимают как антагониста. А теперь Мадс и вообще станет "фантастической тварью".