Харизматичное зло. Локи, Ганнибал, Малефисента — почему они интереснее

© AP/ Chris Pizzello, Great Oaks Entertainment (1996)

Первой киношной Круэллой была Гленн Клоуз в "101 далматинце" (нынешняя картина со Стоун — приквел).

За роль экспрессивной и жуткой злодейки, которая готова на все ради нового пятнистого пальто, Гленн получила множество номинаций на престижные награды. И стала самым запоминающимся персонажем картины.

Впрочем, и другие антагонистки в исполнении Клоуз — яркие и привлекательные. Например, коварная аристократка де Мертей в "Опасных связях" или манипуляторша Элеонора Аквитанская в фильме "Лев зимой".