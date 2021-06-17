Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/kerch-1737402535.html
Глава крымского МЧС рассказал, кто сопровождал лодку с Аксеновым в Керчи
Глава крымского МЧС рассказал, кто сопровождал лодку с Аксеновым в Керчи - РИА Новости, 17.06.2021
Глава крымского МЧС рассказал, кто сопровождал лодку с Аксеновым в Керчи
Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев пояснил действия сотрудников, которые сопровождали лодку с главой республики Сергеем Аксеновым в затопленном районе Керчи. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:31
2021-06-17T14:31
подтопление на востоке крыма
сергей аксенов (политик)
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737357236_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_2ae6e82c4990e8adf86efe759cacac54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев пояснил действия сотрудников, которые сопровождали лодку с главой республики Сергеем Аксеновым в затопленном районе Керчи.Аксенов рано утром в четверг прибыл в Керчь для оценки ситуации с подтоплением города из-за ливней. На кадрах телеканала "Крым24" видно, как он осматривает подтопленные районы на моторной лодке, вместе с ним в лодке сидят глава города Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что плывущие за лодкой люди - сотрудники МЧС. В ГУМЧС эту информацию опровергли, сказав, что их сотрудников на видео не было."В ходе осмотра случившегося главой республики сотрудники (регионального) МЧС в гидрокостюмах с соблюдением мер безопасности обеспечивали безопасность и сопровождали лодку для исключения каких-либо происшествий. Это сделано не только для главы республики, а для всех жителей, которых мы эвакуируем из подтопленных домов", - сказал Садаклиев на видео, распространенном министерством информации региона.Ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы. Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда, сообщил Аксенов.
керчь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Аксенов: спасатели сопровождают все лодки в подтопленной Керчи
Глава Крыма прибыл в затопленную Керчь. Люди, которые плывут по улице за его лодкой - сотрудники МЧС, которые так передвигаются к городской больнице. Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти, объяснил советник Аксенова.. В МЧС России сообщили, что это не их сотрудники. Аксенов объяснил, что спасатели в гидрокостюмах сопровождают все лодки в подтопленной Керчи
2021-06-17T14:31
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737357236_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_251c8edf2a6426bcef03eff70c4ea774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия
Глава крымского МЧС рассказал, кто сопровождал лодку с Аксеновым в Керчи
14:31 17.06.2021
 
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в FacebookГлава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Глава МЧС Крыма пояснил действия спасателей, сопровождавших лодку с главой республики Аксеновым

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев пояснил действия сотрудников, которые сопровождали лодку с главой республики Сергеем Аксеновым в затопленном районе Керчи.
Аксенов рано утром в четверг прибыл в Керчь для оценки ситуации с подтоплением города из-за ливней. На кадрах телеканала "Крым24" видно, как он осматривает подтопленные районы на моторной лодке, вместе с ним в лодке сидят глава города Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что плывущие за лодкой люди - сотрудники МЧС. В ГУМЧС эту информацию опровергли, сказав, что их сотрудников на видео не было.
"В ходе осмотра случившегося главой республики сотрудники (регионального) МЧС в гидрокостюмах с соблюдением мер безопасности обеспечивали безопасность и сопровождали лодку для исключения каких-либо происшествий. Это сделано не только для главы республики, а для всех жителей, которых мы эвакуируем из подтопленных домов", - сказал Садаклиев на видео, распространенном министерством информации региона.
Ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы. Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда, сообщил Аксенов.
"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

Последствия сильных ливней в Керчи
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

Последствия сильных ливней в Керчи
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Последствия сильных ливней в Керчи
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© REUTERS / Alla Dmitrieva

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

Последствия сильных ливней в Керчи
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

Последствия сильных ливней в Керчи
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в Ростове-на-Дону
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Повалены десятки деревьев.

Мужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

Размытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

Работник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
 
Подтопление на востоке КрымаСергей Аксенов (политик)КерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи назвали наиболее опасный штамм COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
16:27Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску Пригожина
Лента новостейМолния