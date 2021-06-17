https://ria.ru/20210617/kerch-1737402535.html

Глава крымского МЧС рассказал, кто сопровождал лодку с Аксеновым в Керчи

Глава крымского МЧС рассказал, кто сопровождал лодку с Аксеновым в Керчи - РИА Новости, 17.06.2021

Глава крымского МЧС рассказал, кто сопровождал лодку с Аксеновым в Керчи

Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев пояснил действия сотрудников, которые сопровождали лодку с главой республики Сергеем Аксеновым в затопленном районе Керчи. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:31

2021-06-17T14:31

2021-06-17T14:31

подтопление на востоке крыма

сергей аксенов (политик)

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев пояснил действия сотрудников, которые сопровождали лодку с главой республики Сергеем Аксеновым в затопленном районе Керчи.Аксенов рано утром в четверг прибыл в Керчь для оценки ситуации с подтоплением города из-за ливней. На кадрах телеканала "Крым24" видно, как он осматривает подтопленные районы на моторной лодке, вместе с ним в лодке сидят глава города Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что плывущие за лодкой люди - сотрудники МЧС. В ГУМЧС эту информацию опровергли, сказав, что их сотрудников на видео не было."В ходе осмотра случившегося главой республики сотрудники (регионального) МЧС в гидрокостюмах с соблюдением мер безопасности обеспечивали безопасность и сопровождали лодку для исключения каких-либо происшествий. Это сделано не только для главы республики, а для всех жителей, которых мы эвакуируем из подтопленных домов", - сказал Садаклиев на видео, распространенном министерством информации региона.Ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы. Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда, сообщил Аксенов.

керчь

республика крым

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Аксенов: спасатели сопровождают все лодки в подтопленной Керчи Глава Крыма прибыл в затопленную Керчь. Люди, которые плывут по улице за его лодкой - сотрудники МЧС, которые так передвигаются к городской больнице. Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти, объяснил советник Аксенова.. В МЧС России сообщили, что это не их сотрудники. Аксенов объяснил, что спасатели в гидрокостюмах сопровождают все лодки в подтопленной Керчи 2021-06-17T14:31 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия