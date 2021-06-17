https://ria.ru/20210617/erdogan-1737420841.html

Эрдоган призвал Евросоюз избавиться от слепоты и принять Турцию

Эрдоган призвал Евросоюз избавиться от слепоты и принять Турцию - РИА Новости, 17.06.2021

Эрдоган призвал Евросоюз избавиться от слепоты и принять Турцию

Турецкий лидер Тайип Эрдоган призвал ЕС избавиться от слепоты и принять в свой состав Турцию, без которой он не сможет стать центром притяжения и силы. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:56

2021-06-17T15:56

2021-06-17T15:56

евросоюз

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган призвал ЕС избавиться от слепоты и принять в свой состав Турцию, без которой он не сможет стать центром притяжения и силы.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

https://ria.ru/20210603/abkhaschiya-1735514486.html

турция

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2021

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евросоюз, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире