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Эрдоган призвал Евросоюз избавиться от слепоты и принять Турцию
Эрдоган призвал Евросоюз избавиться от слепоты и принять Турцию - РИА Новости, 17.06.2021
Эрдоган призвал Евросоюз избавиться от слепоты и принять Турцию
Турецкий лидер Тайип Эрдоган призвал ЕС избавиться от слепоты и принять в свой состав Турцию, без которой он не сможет стать центром притяжения и силы. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:56
2021-06-17T15:56
евросоюз
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган призвал ЕС избавиться от слепоты и принять в свой состав Турцию, без которой он не сможет стать центром притяжения и силы.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
https://ria.ru/20210603/abkhaschiya-1735514486.html
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евросоюз, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Эрдоган призвал Евросоюз избавиться от слепоты и принять Турцию
15:56 17.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эрдоган призвал ЕС избавиться от слепоты и принять в свой состав Турцию

Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган призвал ЕС избавиться от слепоты и принять в свой состав Турцию, без которой он не сможет стать центром притяжения и силы.

"Мы хотим наконец прийти к результату нашего многолетнего стремления в ЕС. Невозможно, чтобы ЕС стал центром притяжения и силы без присутствия в нем Турции. Мы хотим, чтобы ЕС как можно быстрее избавился от слепоты, в которую он впал", - заявил Эрдоган, выступая на саммите стран юго-восточной Европы в Анталье. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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