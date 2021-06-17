Эрдоган призвал Евросоюз избавиться от слепоты и принять Турцию
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017
Эрдоган призвал ЕС избавиться от слепоты и принять в свой состав Турцию
АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган призвал ЕС избавиться от слепоты и принять в свой состав Турцию, без которой он не сможет стать центром притяжения и силы.
"Мы хотим наконец прийти к результату нашего многолетнего стремления в ЕС. Невозможно, чтобы ЕС стал центром притяжения и силы без присутствия в нем Турции. Мы хотим, чтобы ЕС как можно быстрее избавился от слепоты, в которую он впал", - заявил Эрдоган, выступая на саммите стран юго-восточной Европы в Анталье. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.