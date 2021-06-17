https://ria.ru/20210617/epivakkorona-1737400414.html

Глава "Вектора" рассказал об эффективности "ЭпиВакКороны"

Глава "Вектора" рассказал об эффективности "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 17.06.2021

Глава "Вектора" рассказал об эффективности "ЭпиВакКороны"

Вакцина "ЭпиВакКорона" в равной степени эффективна против британского штамма коронавируса, а против южноафриканского и индийского показала незначительное... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:21

2021-06-17T14:21

2021-06-17T14:21

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

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коронавирус covid-19

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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" в равной степени эффективна против британского штамма коронавируса, а против южноафриканского и индийского показала незначительное снижение уровня защиты, заявил глава разработавшего эту вакцину центра "Вектор" Ринат Максютов."Против британского варианта показан абсолютно аналогичный уровень вируснейтрализующих антител, как и против референсного варианта... против южноафриканского, индийского наблюдается незначительное снижение титров нейтрализующих антител, но при этом нейтрализующие антитела все равно сохраняются", - сказал Максютов в интервью телеканалу "Россия 24"."Если в целом рассмотреть вопрос касательно изменения состава вакцины под изменяющиеся штаммы, применительно к COVID-19, сейчас все вакцины построены на основе исходного уханьского варианта коронавируса. И вакцинация против исходного варианта, она позволит обеспечить коллективный иммунитет, который будет в том числе защищать и от новых вариантов вирусов", - добавил глава "Вектора".По его словам, от двух до четырех недель требуется, чтобы создать новую вакцину. "Но с учетом того, что необходимо ее произвести в очень больших объемах для того, чтобы это имело принципиальное значение для защиты от условного некоего нового штамма в каком-то регионе мира, то на это производство этой вакцины, прохождение контроля для ввода вакцины в гражданский оборот, поставку, применение по оптимистичным прогнозам может потребоваться от трех до шести месяцев", - отметил он, добавив, что за это время штамм может измениться.Ринат Максютов уточнил, что в России наблюдается более 14 тысяч мутаций коронавируса, но в большинстве случаев они не меняют его свойства."Сейчас в России проведено полногеномное секвенирование уже более 10 тысяч вирусных изолятов. И мы в настоящий момент наблюдаем более 14 тысяч мутаций", — заявил он.Однако, как уточнил специалист, в подавляющем большинстве эти вариации не приводят к значимым изменениям свойств вируса.Центр "Вектор" не рассматривает необходимость модернизации вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", если это и потребуется, то спустя не один год, уточнил глава "Вектора".Кроме того, Ринат Максютов заявил, что ревакцинация после "ЭпиВакКороны" может понадобиться через 9-12 месяцев."В рамках клинических исследований первой и второй фазы мы показали, что по состоянию на 6 месяцев антитела сохраняются у 100% добровольцев, по состоянию на 9 месяцев уже есть добровольцы, у которых не детектируются антитела. На основании полученных данных может приниматься решение о необходимости ревакцинации спустя 9-12 месяцев после вакцинации "ЭпиВакКороной", - сказал Максютов.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи ("Спутник V"), вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, а в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины - "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210617/antitela-1737385040.html

https://ria.ru/20210617/vaktsina-1737379372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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