https://ria.ru/20210617/eksport-1737381660.html

Дегтярев заявил, что экспорт продукции из Хабаровского края вырос на 25%

Дегтярев заявил, что экспорт продукции из Хабаровского края вырос на 25% - РИА Новости, 17.06.2021

Дегтярев заявил, что экспорт продукции из Хабаровского края вырос на 25%

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на заседании экспортного совета в четверг сообщил, что предприятия в регионе нарастили экспорт своей... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:52

2021-06-17T12:52

2021-06-17T12:52

хабаровский край

михаил дегтярев

узбекистан

болгария

экономика

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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на заседании экспортного совета в четверг сообщил, что предприятия в регионе нарастили экспорт своей продукции по сравнению с прошлым годом на 25%."За первые четыре месяца экспорт Хабаровского края вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Справочно - это 676 миллионов долларов США. Наращивание экспорта идет по всем отраслям экспортной специализации. Это продукция рыбопромышленного комплекса, лесопромышленного комплекса, топливно-энергетического и по углю и нефтепродуктам. Растет экспорт стальной заготовки и продукции машиностроения. Это связано с восстановлением рынков и формированием благоприятной конъюнктуры", - сказал Дегтярев.На заседании экспортного совета рассмотрели вопросы развития промышленного экспорта, в том числе экспорт резидентов территорий опережающего развития. В регионе действуют три территории опережающего развития: "Хабаровск", "Комсомольск", "Николаевск", на территории двух муниципальных районов распространен режим "Свободного порта (Владивосток)". К выпуску продукции, оказанию услуг приступили 34 из 74 зарегистрированных резидентов. В проекты вложено 41,7 миллиарда рублей инвестиций, создано более 4,5 тысяч рабочих мест.Резиденты выпускают продукцию и для внутреннего, и для внешних рынков: пиломатериалы, шпон, топливные гранулы, золото в слитках, продукцию рыбопереработки, строительные материалы, сельхозпродукцию, электрооборудование, оказывают логистические услуги.Дегтярев отметил, что для расширения внешнеторговой деятельности имеет смысл проработать со стейкхолдерами варианты выхода на внешние рынки – при условии готовности предприятий. "Попрошу отраслевые министерства организовать с курируемыми предприятиями подготовку коммерческих предложений для продвижения на внешние рынки по каналам торговых представительств", - добавил он.Сегодня основа экспорта высокотехнологичной продукции высокой степени переработки в Хабаровском крае - два предприятия: "Дальэнергомаш" и "Дальхимфарм". Завод "Дальэнергомаш" поставляет на экспорт газовые технологические турбины, центробежные компрессорные машины, а также запасные части к ним. Основные экспортные рынки - Болгария, Казахстан, Индия, Вьетнам, Узбекистан. Предприятие "Дальхимфарм" вносит вклад в глобальную борьбу с пандемией COVID-19 и поставляет фармацевтическую продукцию в Японию, США, Монголию, Казахстан. Обе компании заинтересованы в увеличении объемов экспортных поставок и диверсификации экспортных рынков.Лесопромышленный сектор края традиционно ориентирован на внешние рынки. В условиях введения с 1 января 2022 года полного запрета на экспорт круглого леса предприятиям понадобится "апгрейд" оборудования, создание новых производственных мощностей по переработке древесины.Глава региона напомнил, что изначально, в 2015 году, ТОР создавались для формирования на Дальнем Востоке площадок по выпуску экспортной продукции для стран АТР.

https://ria.ru/20210614/khabarovsk-1736919879.html

https://ria.ru/20210611/navalnyy-1736591598.html

https://realty.ria.ru/20210611/zhile-1736569239.html

узбекистан

болгария

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михаил дегтярев, узбекистан, болгария, экономика