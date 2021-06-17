https://ria.ru/20210617/baza-1737397170.html

Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане

Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане - РИА Новости, 17.06.2021

Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:07

2021-06-17T14:07

2021-06-17T14:07

ильхам алиев

владимир путин

турция

баку

азербайджан

в мире

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АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения."Тема (турецкой военной базы в Азербайджане) не находится вне пунктов Шушинского соглашения. Возможно дальнейшее развитие этого вопроса. Сейчас главное – обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему", - заявил Эрдоган турецким журналистам в Баку, где он находился с визитом. Его цитирует газета Hurriyet.В тексте Шушинской декларации, подписанной во вторник президентами Азербайджана и Турции, в частности, отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что "стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".

https://ria.ru/20210616/erdogan-1737247069.html

турция

баку

азербайджан

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ильхам алиев, владимир путин, турция, баку, азербайджан, в мире