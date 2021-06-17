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Шоубиз
https://ria.ru/20210617/arshavin-1737350119.html
Мама Аршавина отсудила дом у его бывшей тяжелобольной супруги
Мама Аршавина отсудила дом у его бывшей тяжелобольной супруги - РИА Новости, 17.06.2021
Мама Аршавина отсудила дом у его бывшей тяжелобольной супруги
Мама футболиста Андрея Аршавина Татьяна Ивановна выиграла суд у его бывшей супруги Алисы Казьминой, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:57
2021-06-17T10:57
алиса казьмина
елена степаненко
знаменитости
жилье
дмитрий шепелев
жанна фриске
евгений петросян
шоубиз
андрей аршавин
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мама футболиста Андрея Аршавина Татьяна Ивановна выиграла суд у его бывшей супруги Алисы Казьминой, сообщает "СтарХит".Футболист давно оформил дом в Коломягах на свою мать, однако Алиса боролась за право жить в этом особняке. Суд первой инстанции встал на сторону семьи футболиста. Недавно бывшей супруге Аршавина, по данным "СтарХита", также отказали в удовлетворении апелляции. "Решение городского суда вступило в силу с момента его оглашения. У Алисы нет легальной возможности его не выполнить. Через две недели дело вернется в Приморский суд с тем актом, который можно обжаловать. Истец (мама футболиста — прим. ред.) вправе попросить исполнительный лист, который передается в службу судебных приставов. Там, конечно, дадут время на добровольное выселение, а, если его не случится, — перейдут к принудительному", — "СтарХит" приводит слова адвоката Павла Волошина, защищавшего интересы Татьяны Ивановны.Юрист отметил, что Алиса Казьмина может подать кассацию и обратиться к приставам с просьбой отсрочить исполнение решения. Это не последнее судебное разбирательство между бывшей женой и мамой футболиста. Татьяна Ивановна также хочет взыскать с Казьминой около двух миллионов рублей неосновательного обогащения. Слушание назначено на 19 июля. Бывшая супруга спортсмена тяжело больна. Ей поставили диагноз аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Недавно она опубликовала "последний" пост на личной странице в Instagram, в котором попросила прощения у своих детей, мамы и бабушки, а также призналась, что у нее "больше нет сил". "У меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше", — написала Алиса. Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в сентябре 2016. В феврале 2017 у них родилась дочь Есения. В июле 2019 они развелись.Первым мужем Алисы был бизнесмен Алексей Казьмин, от которого она родила двоих детей — сына Алексея и дочь Алису. В начале июня в прессе появилась информация, что Дмитрий Шепелев выиграл суд у родителей Жанны Фриске. Также на днях стало известно, что Елене Степаненко после развода с Евгением Петросяном досталась квартира в центре Москвы.
https://ria.ru/20210616/razvod-1737200574.html
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алиса казьмина, елена степаненко, знаменитости, жилье, дмитрий шепелев, жанна фриске, евгений петросян, андрей аршавин

Мама Аршавина отсудила дом у его бывшей тяжелобольной супруги

10:57 17.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийский футболист Андрей Аршавин с женой Алисой
Российский футболист Андрей Аршавин с женой Алисой - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Мама футболиста Андрея Аршавина Татьяна Ивановна выиграла суд у его бывшей супруги Алисы Казьминой, сообщает "СтарХит".
Футболист давно оформил дом в Коломягах на свою мать, однако Алиса боролась за право жить в этом особняке.
Суд первой инстанции встал на сторону семьи футболиста. Недавно бывшей супруге Аршавина, по данным "СтарХита", также отказали в удовлетворении апелляции.
"Решение городского суда вступило в силу с момента его оглашения. У Алисы нет легальной возможности его не выполнить. Через две недели дело вернется в Приморский суд с тем актом, который можно обжаловать. Истец (мама футболиста — прим. ред.) вправе попросить исполнительный лист, который передается в службу судебных приставов. Там, конечно, дадут время на добровольное выселение, а, если его не случится, — перейдут к принудительному", — "СтарХит" приводит слова адвоката Павла Волошина, защищавшего интересы Татьяны Ивановны.
Юрист отметил, что Алиса Казьмина может подать кассацию и обратиться к приставам с просьбой отсрочить исполнение решения.
Это не последнее судебное разбирательство между бывшей женой и мамой футболиста. Татьяна Ивановна также хочет взыскать с Казьминой около двух миллионов рублей неосновательного обогащения. Слушание назначено на 19 июля.
Бывшая супруга спортсмена тяжело больна. Ей поставили диагноз аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Недавно она опубликовала "последний" пост на личной странице в Instagram, в котором попросила прощения у своих детей, мамы и бабушки, а также призналась, что у нее "больше нет сил".
"У меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше", — написала Алиса.
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в сентябре 2016. В феврале 2017 у них родилась дочь Есения. В июле 2019 они развелись.
Первым мужем Алисы был бизнесмен Алексей Казьмин, от которого она родила двоих детей — сына Алексея и дочь Алису.
В начале июня в прессе появилась информация, что Дмитрий Шепелев выиграл суд у родителей Жанны Фриске. Также на днях стало известно, что Елене Степаненко после развода с Евгением Петросяном досталась квартира в центре Москвы.
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ШоубизАлиса КазьминаЕлена СтепаненкоЗнаменитостиЖильеДмитрий ШепелевЖанна ФрискеЕвгений ПетросянАндрей Аршавин
 
 
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