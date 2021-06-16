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Встреча Путина и Байдена в расширенном формате завершилась

Встреча Путина и Байдена в расширенном формате завершилась - РИА Новости, 16.06.2021

Встреча Путина и Байдена в расширенном формате завершилась

В Женеве завершился саммит президентов России и США, в прямой трансляции с места событий показали кадры отъезда Джо Байдена. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:20

2021-06-16T18:20

2021-06-16T18:47

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Женеве завершился саммит президентов России и США, в прямой трансляции с места событий показали кадры отъезда Джо Байдена.Переговоры глав государств в узком и расширенном форматах продолжались в общей сложности 3,5 часа.Расширенные переговоры состояли из одной сессии, а не двух, как планировалось изначально.Байден, покидая место саммита, показал большой палец.Как сообщил РИА Новости источник в делегации, переговоры прошли "вполне успешно".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, в мире