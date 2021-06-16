https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737169284.html

Американский политик рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Американский политик рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Американский политик рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным попытается исправить отношения стран, а американские СМИ представят... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T09:05

2021-06-16T09:05

2021-06-16T09:14

саммит путина и байдена

россия

юрий ушаков

джо байден

владимир путин

европа

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055068_190:426:3071:2047_1920x0_80_0_0_3dbac3ad31db75905abb9991813c341d.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным попытается исправить отношения стран, а американские СМИ представят главу государства гением, считает кандидат в губернаторы Орегона от Либертарианской партии Гэри Дай."Перед выборами (президента США в 2020 году - ред.) демократическая партия пыталась представить Россию великой угрозой и врагом США, и это было кругом о политике. Если и были какие-то угрозы для этой страны, то от Китая и больше из-за экономических возможностей", - сказал Дай РИА Новости.С приходом Байдена к власти у демократов отпала нужда клеймить Россию врагом, считает он. Политик убежден, что "именно поэтому Байден пытается помириться". "У него была возможность совершить что-нибудь плохое в отношении России в связи с хакерами, которые, похоже, действуют из России, но Байден ничего не предпринял. Он не обвинил Путина. Это все политика. Я думаю, Байден все поправит", - сказал собеседник агентства.Дай считает, что СМИ в США в большинстве своем на стороне демократической партии, до избрания Байдена Путин был в сообщениях медиа "плохим парнем", но после победы кандидата от демократов, медиа отказываются от такой постановки вопроса. "Таким образом, они пытаются исправить весь ущерб, который нанесли до выборов", - сказал политик.По его словам, американская пресса попытается помочь переговорному процессу. "(Попытается) сделать Байдена похожим на гения, способного иметь дело с Россией или мирно сосуществовать, сотрудничать. Я думаю, это будет, скорее, пресса сотрудничества, чем пресса, которая действительно начнет поливать грязью Путина", - сказал он.Как отметил Дай, СМИ постараются использовать предстоящий саммит, чтобы улучшить восприятие Байдена. "Заставить его выглядеть действительно умным парнем, которого любят другие страны, и я думаю, что большинство стран Европы хотят ладить с Россией, иметь нефтепроводы, приличный объем торговли и все такое и не иметь напряженности", - сказал политик.Подобному развитию событий, отметил он, мешает ситуация с Украиной, а Байден не может отвернутся от этой страны, не хочет, чтобы выглядело, будто он предает Украину.Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двусторонних отношениях".

https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html

https://ria.ru/20210615/bayden-1737138792.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире