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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737169284.html
Американский политик рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Американский политик рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Американский политик рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным попытается исправить отношения стран, а американские СМИ представят... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T09:05
2021-06-16T09:14
саммит путина и байдена
россия
юрий ушаков
джо байден
владимир путин
европа
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным попытается исправить отношения стран, а американские СМИ представят главу государства гением, считает кандидат в губернаторы Орегона от Либертарианской партии Гэри Дай."Перед выборами (президента США в 2020 году - ред.) демократическая партия пыталась представить Россию великой угрозой и врагом США, и это было кругом о политике. Если и были какие-то угрозы для этой страны, то от Китая и больше из-за экономических возможностей", - сказал Дай РИА Новости.С приходом Байдена к власти у демократов отпала нужда клеймить Россию врагом, считает он. Политик убежден, что "именно поэтому Байден пытается помириться". "У него была возможность совершить что-нибудь плохое в отношении России в связи с хакерами, которые, похоже, действуют из России, но Байден ничего не предпринял. Он не обвинил Путина. Это все политика. Я думаю, Байден все поправит", - сказал собеседник агентства.Дай считает, что СМИ в США в большинстве своем на стороне демократической партии, до избрания Байдена Путин был в сообщениях медиа "плохим парнем", но после победы кандидата от демократов, медиа отказываются от такой постановки вопроса. "Таким образом, они пытаются исправить весь ущерб, который нанесли до выборов", - сказал политик.По его словам, американская пресса попытается помочь переговорному процессу. "(Попытается) сделать Байдена похожим на гения, способного иметь дело с Россией или мирно сосуществовать, сотрудничать. Я думаю, это будет, скорее, пресса сотрудничества, чем пресса, которая действительно начнет поливать грязью Путина", - сказал он.Как отметил Дай, СМИ постараются использовать предстоящий саммит, чтобы улучшить восприятие Байдена. "Заставить его выглядеть действительно умным парнем, которого любят другие страны, и я думаю, что большинство стран Европы хотят ладить с Россией, иметь нефтепроводы, приличный объем торговли и все такое и не иметь напряженности", - сказал политик.Подобному развитию событий, отметил он, мешает ситуация с Украиной, а Байден не может отвернутся от этой страны, не хочет, чтобы выглядело, будто он предает Украину.Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двусторонних отношениях".
https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html
https://ria.ru/20210615/bayden-1737138792.html
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россия, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире
Американский политик рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:05 16.06.2021 (обновлено: 09:14 16.06.2021)
 
© AP Photo / Markus SchreiberВилла La Grange в Женеве, где состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Вилла La Grange в Женеве, где состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / Markus Schreiber

Американский политик Гэри Дай рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена в Женеве

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным попытается исправить отношения стран, а американские СМИ представят главу государства гением, считает кандидат в губернаторы Орегона от Либертарианской партии Гэри Дай.
"Перед выборами (президента США в 2020 году - ред.) демократическая партия пыталась представить Россию великой угрозой и врагом США, и это было кругом о политике. Если и были какие-то угрозы для этой страны, то от Китая и больше из-за экономических возможностей", - сказал Дай РИА Новости.
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С приходом Байдена к власти у демократов отпала нужда клеймить Россию врагом, считает он. Политик убежден, что "именно поэтому Байден пытается помириться". "У него была возможность совершить что-нибудь плохое в отношении России в связи с хакерами, которые, похоже, действуют из России, но Байден ничего не предпринял. Он не обвинил Путина. Это все политика. Я думаю, Байден все поправит", - сказал собеседник агентства.
Дай считает, что СМИ в США в большинстве своем на стороне демократической партии, до избрания Байдена Путин был в сообщениях медиа "плохим парнем", но после победы кандидата от демократов, медиа отказываются от такой постановки вопроса. "Таким образом, они пытаются исправить весь ущерб, который нанесли до выборов", - сказал политик.
По его словам, американская пресса попытается помочь переговорному процессу. "(Попытается) сделать Байдена похожим на гения, способного иметь дело с Россией или мирно сосуществовать, сотрудничать. Я думаю, это будет, скорее, пресса сотрудничества, чем пресса, которая действительно начнет поливать грязью Путина", - сказал он.
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Как отметил Дай, СМИ постараются использовать предстоящий саммит, чтобы улучшить восприятие Байдена. "Заставить его выглядеть действительно умным парнем, которого любят другие страны, и я думаю, что большинство стран Европы хотят ладить с Россией, иметь нефтепроводы, приличный объем торговли и все такое и не иметь напряженности", - сказал политик.
Подобному развитию событий, отметил он, мешает ситуация с Украиной, а Байден не может отвернутся от этой страны, не хочет, чтобы выглядело, будто он предает Украину.
Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двусторонних отношениях".
 
Саммит Путина и БайденаРоссияЮрий УшаковДжо БайденВладимир ПутинЕвропаСШАВ мире
 
 
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