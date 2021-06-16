https://ria.ru/20210616/vakansii-1737186181.html

Госдума приняла закон о создании единой цифровой платформы вакансий

Госдума приняла закон о создании единой цифровой платформы вакансий - РИА Новости, 16.06.2021

Госдума приняла закон о создании единой цифровой платформы вакансий

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:09

2021-06-16T11:09

2021-06-16T11:09

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы.Документ предполагает создание единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" и закрепление ее функционала, связанного с обеспечением предоставления государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости населения в электронной форме. Единая цифровая платформа будет размещать информацию о возможностях трудоустройства, о работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, а также предоставлять госуслуги в области содействия занятости, в том числе в электронном виде. При этом электронный формат не исключает варианта личного обращения граждан и работодателей в органы службы занятости.Также органами службы занятости оказывается индивидуальная помощь инвалидам I и II группы, в том числе по месту их жительства в подаче заявления и иных сведений по вопросу занятости. Случаи, когда личное присутствие гражданина является обязательным, устанавливаются законом, нормативными правовыми актами РФ.Отмечается, что срок, в течение которого принимается решение о признании гражданина безработным, будет исчисляться со дня подачи им заявления о предоставлении госуслуги по содействию в поиске подходящей работы и при наличии в органах службы занятости документов и сведений, необходимых для постановки на регистрационный учет.Порядок функционирования единой цифровой платформы будет устанавливаться правительством РФ.Кроме этого, в документе уточняются условия социальных выплат в части конкретизации периода выплаты пособия по безработице и стипендий для отдельных категорий безработных граждан. Также предусматривается, что содействие предпринимательской инициативе лицам без работы может включать в себя в том числе оказание финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Инициативу приравнивает и пассивные формы отказа от поиска работы к активным формам отказа, как следствие, исключение как вида штрафных санкций "снижение размера пособия на 25%".Законопроект предлагает также меры поддержки безработных в случае направления их на обучение. В частности, теперь в период прохождения профобучения и получения дополнительного профобразования по направлению органов службы занятости за гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице. При этом на этот период оказание госуслуги по содействию в поиске подходящей работы безработным приостанавливается.Помимо этого, документ устанавливает, что порядок исчисления среднего заработка по последнему месту работы будет устанавливаться правительством РФ.Нарушение требований закона "О занятости населения в Российской Федерации", в который вносятся данные изменения, влечет за собой ответственность в соответствии с российским законодательством. Сумма излишне выплаченного пособия по безработице подлежит возврату.Предполагается, что закон вступает в силу 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

https://ria.ru/20210608/vakansii-1736081053.html

https://ria.ru/20210503/vakansii-1730984471.html

https://ria.ru/20210330/studenty-1603389358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, общество