https://ria.ru/20210616/ukraina-1737288182.html

Вопрос Украины затрагивался на переговорах, сообщил Путин

Вопрос Украины затрагивался на переговорах, сообщил Путин - РИА Новости, 16.06.2021

Вопрос Украины затрагивался на переговорах, сообщил Путин

Вопрос Украины на саммите России и США затрагивался, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Джо Байденом. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:52

2021-06-16T18:52

2021-06-16T20:34

россия

дональд трамп

нато

джо байден

хельсинки

сша

в мире

саммит путина и байдена

владимир путин

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Вопрос Украины на саммите России и США затрагивался, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Джо Байденом."Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась, не могу сказать, чтобы очень подробно", — сказал Путин."По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затрагивалась "мазком", здесь пожалуй нечего обсуждать", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи.Путин также заявил, что не надо быть юристом, чтобы понять, что предложения Киева по Донбассу не имеют ничего общего с минскими соглашениями."Что предложила Украина? Она предложила первым шагом: вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье: выборы провести через 3 месяца после этих двух шагов. Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями. Это полностью минским соглашениям противоречит", - сказал Путин.Встреча лидеров двух стран на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.

россия

хельсинки

сша

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"Здесь, пожалуй, нечего обсуждать" – Путин о вступлении Украины в НАТО Лидеры двух стран также обсудили тему Украины. По поводу вступления Украины в НАТО Владимир Путин отметил, что тема затрагивалась “мазком” и “здесь, пожалуй, нечего обсуждать”. 2021-06-16T18:52 true PT0M32S

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россия, дональд трамп, нато, джо байден, хельсинки, сша, в мире, владимир путин