https://ria.ru/20210616/ukraina-1737159400.html

Кулеба предрек украинской ГТС сложные времена

Кулеба предрек украинской ГТС сложные времена - РИА Новости, 16.06.2021

Кулеба предрек украинской ГТС сложные времена

Ближайшие несколько лет будут сложными для украинской газотранспортной системы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T03:30

2021-06-16T03:30

2021-06-16T08:46

россия

северный поток — 2

дмитрий кулеба

турецкий поток

руслан бальбек

сергей цеков

мид украины

евросоюз

сша

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ближайшие несколько лет будут сложными для украинской газотранспортной системы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News."Конечно, потеря доходов от транзита была бы болезненной для нашего бюджета, но потеря важнейшего инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, гораздо опаснее", — сказал он.По его словам, Украина вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в "оплот европейской энергетической безопасности". При этом он обвинил Россию в том, что она в течение многих лет пыталась дискредитировать Украину как "надежного партнера" по транзиту газа, а теперь стремится "обойти" ее с помощью "Северного потока — 2"."Мы понимаем стремление европейских государств диверсифицировать свои поставки газа. В то же время мы считаем полезным поддерживать транзит газа через Украину, получая часть импорта, скажем, по "Турецкому потоку"", — добавил министр.Ранее Кулеба потребовал для Украины компенсацию из-за реализации проекта "Северный поток — 2", а также выдвинул России условия для запуска газопровода. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложения украинской стороны, отмечал, что "за неуемную наглость" можно и в книгу рекордов попасть. Как заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, Украина не получит компенсаций после запуска проекта "Северный поток — 2" ни от России, ни от западных партнеров."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее прокладка продолжается и уже вышла на финальную стадию.В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит число экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210614/potok-1736913759.html

https://ria.ru/20210615/krym-1737016426.html

https://ria.ru/20210615/proval-1737118493.html

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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, турецкий поток, руслан бальбек, сергей цеков, мид украины, евросоюз, сша, украина, в мире