Кулеба предрек украинской ГТС сложные времена
03:30 16.06.2021 (обновлено: 08:46 16.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВысокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
Кулеба предрек ГТС Украины сложные времена из-за "Северного потока — 2"
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ближайшие несколько лет будут сложными для украинской газотранспортной системы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News.
"Конечно, потеря доходов от транзита была бы болезненной для нашего бюджета, но потеря важнейшего инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, гораздо опаснее", — сказал он.
По его словам, Украина вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в "оплот европейской энергетической безопасности". При этом он обвинил Россию в том, что она в течение многих лет пыталась дискредитировать Украину как "надежного партнера" по транзиту газа, а теперь стремится "обойти" ее с помощью "Северного потока — 2".
"Мы понимаем стремление европейских государств диверсифицировать свои поставки газа. В то же время мы считаем полезным поддерживать транзит газа через Украину, получая часть импорта, скажем, по "Турецкому потоку"", — добавил министр.
Ранее Кулеба потребовал для Украины компенсацию из-за реализации проекта "Северный поток — 2", а также выдвинул России условия для запуска газопровода. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложения украинской стороны, отмечал, что "за неуемную наглость" можно и в книгу рекордов попасть. Как заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, Украина не получит компенсаций после запуска проекта "Северный поток — 2" ни от России, ни от западных партнеров.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее прокладка продолжается и уже вышла на финальную стадию.
В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит число экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.