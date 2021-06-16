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Кулеба предрек украинской ГТС сложные времена
Кулеба предрек украинской ГТС сложные времена - РИА Новости, 16.06.2021
Кулеба предрек украинской ГТС сложные времена
Ближайшие несколько лет будут сложными для украинской газотранспортной системы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T03:30
2021-06-16T08:46
россия
северный поток — 2
дмитрий кулеба
турецкий поток
руслан бальбек
сергей цеков
мид украины
евросоюз
сша
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ближайшие несколько лет будут сложными для украинской газотранспортной системы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News."Конечно, потеря доходов от транзита была бы болезненной для нашего бюджета, но потеря важнейшего инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, гораздо опаснее", — сказал он.По его словам, Украина вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в "оплот европейской энергетической безопасности". При этом он обвинил Россию в том, что она в течение многих лет пыталась дискредитировать Украину как "надежного партнера" по транзиту газа, а теперь стремится "обойти" ее с помощью "Северного потока — 2"."Мы понимаем стремление европейских государств диверсифицировать свои поставки газа. В то же время мы считаем полезным поддерживать транзит газа через Украину, получая часть импорта, скажем, по "Турецкому потоку"", — добавил министр.Ранее Кулеба потребовал для Украины компенсацию из-за реализации проекта "Северный поток — 2", а также выдвинул России условия для запуска газопровода. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложения украинской стороны, отмечал, что "за неуемную наглость" можно и в книгу рекордов попасть. Как заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, Украина не получит компенсаций после запуска проекта "Северный поток — 2" ни от России, ни от западных партнеров."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее прокладка продолжается и уже вышла на финальную стадию.В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит число экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210614/potok-1736913759.html
https://ria.ru/20210615/krym-1737016426.html
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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, турецкий поток, руслан бальбек, сергей цеков, мид украины, евросоюз, сша, украина, в мире
Кулеба предрек украинской ГТС сложные времена
03:30 16.06.2021 (обновлено: 08:46 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВысокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Кулеба предрек ГТС Украины сложные времена из-за "Северного потока — 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ближайшие несколько лет будут сложными для украинской газотранспортной системы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News.
"Конечно, потеря доходов от транзита была бы болезненной для нашего бюджета, но потеря важнейшего инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, гораздо опаснее", — сказал он.
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По его словам, Украина вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в "оплот европейской энергетической безопасности". При этом он обвинил Россию в том, что она в течение многих лет пыталась дискредитировать Украину как "надежного партнера" по транзиту газа, а теперь стремится "обойти" ее с помощью "Северного потока — 2".
"Мы понимаем стремление европейских государств диверсифицировать свои поставки газа. В то же время мы считаем полезным поддерживать транзит газа через Украину, получая часть импорта, скажем, по "Турецкому потоку"", — добавил министр.
Ранее Кулеба потребовал для Украины компенсацию из-за реализации проекта "Северный поток — 2", а также выдвинул России условия для запуска газопровода. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложения украинской стороны, отмечал, что "за неуемную наглость" можно и в книгу рекордов попасть. Как заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, Украина не получит компенсаций после запуска проекта "Северный поток — 2" ни от России, ни от западных партнеров.
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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее прокладка продолжается и уже вышла на финальную стадию.
В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит число экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
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РоссияСеверный поток — 2Дмитрий КулебаТурецкий потокРуслан БальбекСергей ЦековМИД УкраиныЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
 
 
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