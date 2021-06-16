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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/tema-1737179814.html
Эксперт назвал наиболее острые темы на переговорах Путина и Байдена
Эксперт назвал наиболее острые темы на переговорах Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Эксперт назвал наиболее острые темы на переговорах Путина и Байдена
Стратегические вооружения, вопросы кибербезопасности и космического пространства являются темами, по которым президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:30
2021-06-16T10:30
саммит путина и байдена
россия
владимир батюк
центр военно-политических исследований
российская академия наук
высшая школа экономики (вшэ)
джо байден
владимир путин
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Стратегические вооружения, вопросы кибербезопасности и космического пространства являются темами, по которым президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут договориться, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.Эксперт назвал самыми острыми темами на переговорах региональные конфликты, а также ситуацию с правами человека в России и в Белоруссии. По его словам, позиции сторон по этим вопросам уже "окаменели": США будут "читать нотации" на тему нарушения прав человека, Москва будет придерживаться точки зрения, что это внутренние дела Российской Федерации. Продвижений по этим темам после саммита ожидать не стоит, считает эксперт."Те сферы, где удастся договориться, это по всей видимости, стратегические вооружения, возможно, также какое-то понимание по вопросам кибербезопасности и космического пространства, гонки вооружений в космосе", - заявил Батюк.Что касается вопроса Украины, эксперт исключает какие-либо возможности прийти к соглашению. "Это тупиковая ситуация, здесь о договоренностях вообще речь не идет", - сказал он.
https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html
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россия, владимир батюк, центр военно-политических исследований, российская академия наук, высшая школа экономики (вшэ), джо байден, владимир путин, москва, белоруссия, в мире
Эксперт назвал наиболее острые темы на переговорах Путина и Байдена
10:30 16.06.2021
 
© REUTERS / Peter Klaunzer/PoolФлаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Peter Klaunzer/Pool

Эксперт РСМД Батюк назвал наиболее острые темы на переговорах Путина и Байдена в Женеве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Стратегические вооружения, вопросы кибербезопасности и космического пространства являются темами, по которым президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут договориться, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.
Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
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Эксперт назвал самыми острыми темами на переговорах региональные конфликты, а также ситуацию с правами человека в России и в Белоруссии. По его словам, позиции сторон по этим вопросам уже "окаменели": США будут "читать нотации" на тему нарушения прав человека, Москва будет придерживаться точки зрения, что это внутренние дела Российской Федерации. Продвижений по этим темам после саммита ожидать не стоит, считает эксперт.
"Те сферы, где удастся договориться, это по всей видимости, стратегические вооружения, возможно, также какое-то понимание по вопросам кибербезопасности и космического пространства, гонки вооружений в космосе", - заявил Батюк.
Что касается вопроса Украины, эксперт исключает какие-либо возможности прийти к соглашению. "Это тупиковая ситуация, здесь о договоренностях вообще речь не идет", - сказал он.
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Саммит Путина и БайденаРоссияВладимир БатюкЦентр военно-политических исследованийРоссийская академия наукВысшая школа экономики (ВШЭ)Джо БайденВладимир ПутинМоскваБелоруссияВ мире
 
 
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