https://ria.ru/20210616/su-57-1737164173.html

В России разработают новый вариант Су-57

В России разработают новый вариант Су-57 - РИА Новости, 16.06.2021

В России разработают новый вариант Су-57

Министерство обороны России и КБ "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя Су-57 для экспорта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T07:26

2021-06-16T07:26

2021-06-16T08:26

новое оружие россии

россия

су-57

юрий борисов (вице-премьер)

безопасность

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 июн — РИА Новости. Министерство обороны России и КБ "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя Су-57 для экспорта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край.По его словам, такая модификация расширит спрос за рубежом.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году.Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для военных поставили в 2020-м.

https://ria.ru/20210608/letchitsy-1736197860.html

россия

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2021

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россия, су-57, юрий борисов (вице-премьер), безопасность