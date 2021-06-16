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Новое оружие России
https://ria.ru/20210616/su-57-1737164173.html
В России разработают новый вариант Су-57
В России разработают новый вариант Су-57 - РИА Новости, 16.06.2021
В России разработают новый вариант Су-57
Министерство обороны России и КБ "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя Су-57 для экспорта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T07:26
2021-06-16T08:26
новое оружие россии
россия
су-57
юрий борисов (вице-премьер)
безопасность
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 июн — РИА Новости. Министерство обороны России и КБ "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя Су-57 для экспорта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край.По его словам, такая модификация расширит спрос за рубежом.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году.Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для военных поставили в 2020-м.
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россия, су-57, юрий борисов (вице-премьер), безопасность
В России разработают новый вариант Су-57
07:26 16.06.2021 (обновлено: 08:26 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Андрей Катаев
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Минобороны и "Сухой" планируют разработать двухместный вариант истребителя Су-57

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 июн — РИА Новости. Министерство обороны России и КБ "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя Су-57 для экспорта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край.
По его словам, такая модификация расширит спрос за рубежом.

"Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия Вооруженных сил России", — добавил Борисов.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году.
Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для военных поставили в 2020-м.
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Новое оружие РоссииРоссияСу-57Юрий Борисов (вице-премьер)Безопасность
 
 
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