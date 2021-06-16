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Россия и Китай представили план создания станции на Луне
Россия и Китай представили план создания станции на Луне - РИА Новости, 16.06.2021
Россия и Китай представили план создания станции на Луне
Россия и Китай на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге представили дорожную карту строительства Международной научной... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:24
2021-06-16T15:31
россия
луна
сергей савельев
космос - риа наука
роскосмос
китай
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия и Китай на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге представили дорожную карту строительства Международной научной станции на Луне.В презентации приняли участие замгендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев и замглавы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа.Москва и Пекин планируют создать на поверхности и орбите Луны комплекс экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ. В их числе отработка технологий беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на спутнике Земли.Из презентации следует, что российско-китайскую научную лунную станцию развернут к 2035 году в два этапа. Так, с 2021 по 2025 год планируется провести разведку районов. В этот период запустят три российские и три китайские автоматические станции.Затем начнется строительство. Для этого запустят автоматические станции "Луна-28" и "Чанъэ-8", после чего намечается развернуть инфраструктуру с помощью трех российских и трех китайских ракет.Третьим этапом станет полноценная эксплуатация станции.
https://ria.ru/20210615/luna-1737093536.html
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россия, луна, сергей савельев, космос - риа наука, роскосмос, китай
Россия и Китай представили план создания станции на Луне
14:24 16.06.2021 (обновлено: 15:31 16.06.2021)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная конференция по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге
Международная конференция по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : Роскосмос

Россия и Китай представили дорожную карту строительства Международной научной станции на Луне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия и Китай на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге представили дорожную карту строительства Международной научной станции на Луне.
В презентации приняли участие замгендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев и замглавы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа.
Москва и Пекин планируют создать на поверхности и орбите Луны комплекс экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ. В их числе отработка технологий беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на спутнике Земли.
Из презентации следует, что российско-китайскую научную лунную станцию развернут к 2035 году в два этапа. Так, с 2021 по 2025 год планируется провести разведку районов. В этот период запустят три российские и три китайские автоматические станции.
Затем начнется строительство. Для этого запустят автоматические станции "Луна-28" и "Чанъэ-8", после чего намечается развернуть инфраструктуру с помощью трех российских и трех китайских ракет.
Третьим этапом станет полноценная эксплуатация станции.
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