https://ria.ru/20210616/stantsiya-1737225324.html

Россия и Китай представили план создания станции на Луне

Россия и Китай представили план создания станции на Луне - РИА Новости, 16.06.2021

Россия и Китай представили план создания станции на Луне

Россия и Китай на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге представили дорожную карту строительства Международной научной... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:24

2021-06-16T14:24

2021-06-16T15:31

россия

луна

сергей савельев

космос - риа наука

роскосмос

китай

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия и Китай на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге представили дорожную карту строительства Международной научной станции на Луне.В презентации приняли участие замгендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев и замглавы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа.Москва и Пекин планируют создать на поверхности и орбите Луны комплекс экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ. В их числе отработка технологий беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на спутнике Земли.Из презентации следует, что российско-китайскую научную лунную станцию развернут к 2035 году в два этапа. Так, с 2021 по 2025 год планируется провести разведку районов. В этот период запустят три российские и три китайские автоматические станции.Затем начнется строительство. Для этого запустят автоматические станции "Луна-28" и "Чанъэ-8", после чего намечается развернуть инфраструктуру с помощью трех российских и трех китайских ракет.Третьим этапом станет полноценная эксплуатация станции.

https://ria.ru/20210615/luna-1737093536.html

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луна

китай

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россия, луна, сергей савельев, космос - риа наука, роскосмос, китай