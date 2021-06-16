https://ria.ru/20210616/spina-1737178652.html
"Правда тела". Болит спина: чем вредны качание пресса и шпагат
"Правда тела". Болит спина: чем вредны качание пресса и шпагат - РИА Новости, 16.06.2021
"Правда тела". Болит спина: чем вредны качание пресса и шпагат
Из-за чего начинает болеть поясница, а ходьба вызывает дикую усталость? Полезно ли работать стоя (якобы это “лучше для спины”) и лежать на валике? И почему качать пресс так, как мы это часто делаем (поднимая тело, засунув ноги под диван) - вообще нужно запретить? Разрушаем стереотипы о том, из-за чего на самом деле болит спина и как ее лечить.
2021-06-16T12:00
2021-06-16T12:00
2021-06-16T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Болит спина: чем вредны качание пресса и шпагат
Из-за чего начинает болеть поясница, а ходьба вызывает дикую усталость? Полезно ли работать стоя (якобы это “лучше для спины”) и лежать на валике? И почему качать пресс так, как мы это часто делаем (поднимая тело, засунув ноги под диван) - вообще нужно запретить? Разрушаем стереотипы о том, из-за чего на самом деле болит спина и как ее лечить.
audio/mpeg
"Правда тела". Болит спина: чем вредны качание пресса и шпагат
Из-за чего начинает болеть поясница, а ходьба вызывает дикую усталость? Полезно ли работать стоя (якобы это “лучше для спины”) и лежать на валике? И почему качать пресс так, как мы это часто делаем (поднимая тело, засунув ноги под диван) - вообще нужно запретить? Разрушаем стереотипы о том, из-за чего на самом деле болит спина и как ее лечить.
audio/mpeg
Почему курсы по тому, как быстро сесть на шпагат - дорога к тому, чтобы к 50-ти годам стать инвалидом? К какому врачу нужно обращаться, и как боль в спине связана с тем, как мы ходим? Объясняет кандидат биологических наук, специалист по прикладной неврологии и нейрокинезиологии Анна Воронина. 01:00 Что делать, если от лишнего веса болит спина (и от чего она на самом деле болит)08:10 “Надо хоть 10 тысяч шагов в день, а я не могу”: почему так происходит11:28 Синдром смартфона (почему мы превращаемся в пингвинов)13:03 “Вдовий горбик” - что это такое и почему он образуется14:20 “Многие начальник заказывают себе конторки и работают стоя”18:53 К какому врачу идти, если болит спина (и идти ли к остеопату)19:50 Помогает ли лежать на валике или иголочках25:15 Стоит ли висеть на турнике25:50 Это разрушает поясницу: почему нельзя качать пресс так, как мы это делаем31:40 “Помимо картинки в инстаграме шпагат не дает ничего, кроме проблем для большинства людей”Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
"Правда тела". Болит спина: чем вредны качание пресса и шпагат
Из-за чего начинает болеть поясница, а ходьба вызывает дикую усталость? Полезно ли работать стоя (якобы это “лучше для спины”) и лежать на валике? И почему качать пресс так, как мы это часто делаем (поднимая тело, засунув ноги под диван) - вообще нужно запретить? Разрушаем стереотипы о том, из-за чего на самом деле болит спина и как ее лечить.
Почему курсы по тому, как быстро сесть на шпагат - дорога к тому, чтобы к 50-ти годам стать инвалидом? К какому врачу нужно обращаться, и как боль в спине связана с тем, как мы ходим? Объясняет кандидат биологических наук, специалист по прикладной неврологии и нейрокинезиологии Анна Воронина.
01:00 Что делать, если от лишнего веса болит спина (и от чего она на самом деле болит)
08:10 “Надо хоть 10 тысяч шагов в день, а я не могу”: почему так происходит
11:28 Синдром смартфона (почему мы превращаемся в пингвинов)
13:03 “Вдовий горбик” - что это такое и почему он образуется
14:20 “Многие начальник заказывают себе конторки и работают стоя”
18:53 К какому врачу идти, если болит спина (и идти ли к остеопату)
19:50 Помогает ли лежать на валике или иголочках
25:15 Стоит ли висеть на турнике
25:50 Это разрушает поясницу: почему нельзя качать пресс так, как мы это делаем
31:40 “Помимо картинки в инстаграме шпагат не дает ничего, кроме проблем для большинства людей”
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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