https://ria.ru/20210616/spasenie-1737222874.html

В Ленинградской области спасли двух детенышей нерпы

В Ленинградской области спасли двух детенышей нерпы - РИА Новости, 16.06.2021

В Ленинградской области спасли двух детенышей нерпы

Двух детенышей нерпы спасли на берегу Ладожского озера в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:15

2021-06-16T14:15

2021-06-16T16:20

общество

хорошие новости

россия

фонд друзей балтийской нерпы

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

ладожское озеро

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Двух детенышей нерпы спасли на берегу Ладожского озера в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы."Один — истощенный и слабенький самец из Запорожского, а вторая — самочка с обширными гнойными воспалениями задних ласт и начинающимся септическим процессом из бухты Владимировская", — говорится на странице организации во "ВКонтакте".Состояние хищников нестабильное.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Они занесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.

https://ria.ru/20210616/vorona-1737187609.html

https://ria.ru/20210517/spasenie-1732611898.html

россия

ладожское озеро

ленинградская область

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общество, россия, фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, ладожское озеро, ленинградская область