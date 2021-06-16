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Хорошие новости
https://ria.ru/20210616/spasenie-1737222874.html
В Ленинградской области спасли двух детенышей нерпы
В Ленинградской области спасли двух детенышей нерпы - РИА Новости, 16.06.2021
В Ленинградской области спасли двух детенышей нерпы
Двух детенышей нерпы спасли на берегу Ладожского озера в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:15
2021-06-16T16:20
общество
хорошие новости
россия
фонд друзей балтийской нерпы
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
ладожское озеро
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Двух детенышей нерпы спасли на берегу Ладожского озера в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы."Один — истощенный и слабенький самец из Запорожского, а вторая — самочка с обширными гнойными воспалениями задних ласт и начинающимся септическим процессом из бухты Владимировская", — говорится на странице организации во "ВКонтакте".Состояние хищников нестабильное.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Они занесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.
https://ria.ru/20210616/vorona-1737187609.html
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общество, россия, фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, ладожское озеро, ленинградская область
В Ленинградской области спасли двух детенышей нерпы
14:15 16.06.2021 (обновлено: 16:20 16.06.2021)
 
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыНерпы с Ладоги, находящиеся на реабилитации "Фонда друзей балтийской нерпы"
Нерпы с Ладоги, находящиеся на реабилитации Фонда друзей балтийской нерпы - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы

В Ленинградской области спасли двух детенышей нерпы и отправили на реабилитацию

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Двух детенышей нерпы спасли на берегу Ладожского озера в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
"Один — истощенный и слабенький самец из Запорожского, а вторая — самочка с обширными гнойными воспалениями задних ласт и начинающимся септическим процессом из бухты Владимировская", — говорится на странице организации во "ВКонтакте".
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В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Они занесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.
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Хорошие новостиОбществоРоссияФонд друзей балтийской нерпыЦентр изучения и сохранения морских млекопитающихЛадожское озероЛенинградская область
 
 
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