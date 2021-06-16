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Путин обменялся с Байденом шуткой

Путин обменялся с Байденом шуткой - РИА Новости, 16.06.2021

Путин обменялся с Байденом шуткой

Владимир Путин обменялся шуткой с президентом США Джо Байденом перед началом саммита в Женеве. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:44

2021-06-16T14:44

2021-06-16T17:01

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин обменялся шуткой с президентом США Джо Байденом перед началом саммита в Женеве.В момент, когда сотрудники служб безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения, российский лидер что-то с улыбкой сказал своему американскому коллеге, они оба рассмеялись.Встреча президентов проходит в библиотеке женевской виллы Ла Гранж. На столике, стоящем между Путиным и Байденом, — небольшой букет белых цветов.Переговоры будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных. Источник, знакомый с ходом подготовки встречи, накануне сообщил РИА Новости, что она рассчитана на четыре часа 45 минут.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, в мире