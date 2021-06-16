https://ria.ru/20210616/sezd-1737257946.html

В ЕР рассказали об изменениях на съезде из-за ограничений по COVID-19

В ЕР рассказали об изменениях на съезде из-за ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

В ЕР рассказали об изменениях на съезде из-за ограничений по COVID-19

Число делегатов съезда "Единой России" и гостей сокращено втрое, освещать работу съезда на месте будет сокращенный пул журналистов, к подготовке съезда... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:39

2021-06-16T16:39

2021-06-16T16:47

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число делегатов съезда "Единой России" и гостей сокращено втрое, освещать работу съезда на месте будет сокращенный пул журналистов, к подготовке съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе партии.Съезд "Единой России" планируется 19 июня в Москве. Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил РИА Новости, что рост заболеваемости коронавирусом, безусловно, скажется на проведении съезда "Единой России", если он продолжится, то будут приняты дополнительные меры безопасности для людей, партия будет неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и оперштаба."Съезд "Единой России" пройдет с соблюдением максимальных мер безопасности. Число его делегатов и гостей сокращено втрое. В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией и введенными в Москве ограничениями "Единая Россия" обеспечит максимальные меры безопасности для участников XX Съезда, который пройдет 19 июня, как и планировалось ранее... К подготовке съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.Так, использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием для всех участников мероприятия – делегатам и гостям будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Кроме того, строго будут выполняться все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, касающиеся социального дистанцирования участников и их размещения в зале. Уточняется, что организаторы обеспечат регулярную дезинфекцию помещений."Для представителей прессы будет организована онлайн-трансляция на официальных ресурсах партии. На месте освещать работу съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ", - пояснили в партии."На площадке съезда будут дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Все желающие смогут сделать прививку", - говорится в сообщении "Единой России".

https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737196885.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, единая россия, москва, политика