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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
Саммит обманутых американских надежд
Саммит обманутых американских надежд - РИА Новости, 17.06.2021
Саммит обманутых американских надежд
Женевская встреча закончилась предсказуемо: Путин и Байден высказались и выслушали друг друга, назвав переговоры конструктивными и позитивными. Существенных... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-16T23:37
2021-06-17T02:39
саммит путина и байдена
россия
хиллари клинтон
джо байден
владимир путин
сша
авторы
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Женевская встреча закончилась предсказуемо: Путин и Байден высказались и выслушали друг друга, назвав переговоры конструктивными и позитивными. Существенных договоренностей не достигнуто — послы вернутся, возможен обмен заключенными, ну и договорились начать переговоры по вопросам вооружений: "в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным". И все? Да, но никто вроде и не ждал от встречи большего. Или все-таки ждал?Обманувшиеся в ожиданиях все-таки есть — и, судя по пресс-конференциям двух президентов, это как раз американцы. Вопросы заокеанской прессы не оставляли сомнения: в Штатах рассчитывали на изменение политики России. Понятно, что такие надежды питали не в вашингтонской администрации, но они присутствовали в общественном мнении, точнее в СМИ, которые его формируют. Это отчетливо проступало в вопросах, которые задавались американскими журналистами Путину: "А вы взяли на себя обязательства (по кибератакам, Украине и так далее)?" Абсурд?Да и вслед Байдену, уже уходившему с пресс-конференции, практически в спину прокричали: "Вы же говорили, что Путин изменит свое поведение, а он опять все отрицает и гнет свое!"Президент даже был вынужден вернуться и ответить, что мол, вы меня не слушаете, я такого не обещал, я говорил, что это может произойти под давлением всего мира. Откуда же взялись эти непонятные ожидания? Они — следствие искаженной картины мира, которая царит в головах американской элиты, причем искаженной дважды. Во-первых, истеблишмент верит в то, что Америка по-прежнему диктует правила игры. А во-вторых — в ходе борьбы с Трампом он поверил в собственные выдумки (использовавшиеся в качестве оружия в борьбе с неугодным президентом) о российском вмешательстве в американские дела и теперь ждет наказания России и изменения ее политики. Что с этим делать, решительно непонятно, причем не Путину, а Байдену.Он сам напросился на эту встречу — во многом из внутриполитических соображений, чтобы продемонстрировать свое отличие от Трампа, способность исправлять его "ошибки", "провалы" и "уступки" (выдуманные, потому что несогласие Трампа с травлей его как "русской марионетки" подавалось в Штатах как потакание русским). И вроде бы хорошо подготовился к разговору с "жестким Владом", послушался советников. Даже Хиллари Клинтон его похвалила: "То, как это было срежиссировано в этот раз: быстрое рукопожатие, нет фотографирования, быстро вошли в комнату, никакой совместной пресс-конференции, — все это действительно сильный дипломатический сигнал о том, что мы ожидаем. Мы ожидаем открытого прямого разговора... "Владимир, давай поговорим, как мы будем действовать дальше. Очевидно, мы вводили санкции против тебя, и, если это тебя не останавливает, последствия будут еще более серьезные".И вот Байден на пресс-конференции рассказал о том, что, оказывается, "доверие к Путину во всем мире тает", что неудивительно, "если бы мы совершали те действия, что совершает он", да и вообще, "Россия не может диктовать то, что происходит в мире, не может диктовать без последствий". Да что там в мире — Байден говорил Путину о том, что происходит в России! Вот же она — сильная позиция сильной державы? Байден навязал Путину свою повестку?Ведь он же сказал, что заявил Путину, что не оправдает доверие своего народа, если не будет отстаивать права человека, — и поэтому США будут поднимать такие вопросы, как дело Навального. И, отвечая на вопрос журналистов, снова повторил, что "смерть Навального в тюрьме будет иметь серьезные последствия", — а американские журналисты очень интересовались у Путина этой темой. Наступательный стиль?Наоборот, послушавшись своих советников, Байден избрал совершенно бессмысленную тактику: говорить с Путиным о Навальном. Потому что Россия однозначно рассматривает это как вмешательство в наши внутренние дела, после которого смешно звучит удивление Байдена: дескать, Путин "по-прежнему считает, что мы хотим его сместить". Нет, конечно, это же не Байден десять лет назад чуть ли не открытым текстом советовал Путину не возвращаться в Кремль, да и санкции против России вводят не с целью сдерживания, а в наказание за "неправильное поведение". Не то что Путина — никого из вменяемых русских на такой мякине не проведешь. И по Навальному президент дал исчерпывающе точный ответ:"Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом и противником, конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это есть в вашем законе, в американском. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия — враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые ее сдерживают, — а это цель Соединенных Штатов, заявленная публично. Итак, это организации и люди, которые способствуют реализации политики Соединенных Штатов на российском направлении.Как мы должны к этому относиться? Я думаю, что понятно: мы должны относиться к этому с настороженностью".То есть Байдену было бессмысленно обсуждать с Путиным Навального: в качестве инструмента давления на Россию эта тема бесполезна, даже контрпродуктивна, если хочешь достичь хоть какого-то взаимопонимания. Никаких уступок из Москвы этим не выбить — но, может быть, разговор о Навальном выгоден Байдену из внутриполитических соображений? Тоже нет — потому что Путин тут же возвращает мяч, напоминая о протестах и беспорядках в США, причем делает это, отвечая на вопросы американских же СМИ. А что у вас сделали с теми, кто выдвигал политические требования во время "штурма конгресса" в январе? Притом что у Трампа в Штатах на порядок больше сторонников, чем у Навального в России, — что, кстати, является лишним подтверждением того, кто из них в реальности чей "агент влияния". Так что, подняв тему Навального, Байден не помог себе на переговорах с Путиным — наоборот, он лишь облегчил нашему президенту решение его главной задачи на саммите: лучше понять, кто же такой Байден. Путин увидел, что перед ним все тот же человек, который десять лет назад рассказывал ему про благотворный пример для России традиций американской демократии. То есть человек прошлого — во всех смыслах этого слова. Это не значит, что с ним не о чем говорить, — это означает, что его представление об американских возможностях осталось на допотопном дотрамповском уровне. Никаких новых иллюзий по итогам встречи не появилось, сказал Путин: "У меня и старых-то не было. Иллюзий никаких нет и быть не может". Красные линии друг другу на этой встрече не обозначали — но на все сетования о непредсказуемости России Путин отрезал: "Мы ведем себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам". И добавил: "Необходимо договориться о правилах поведения". Вот только как договариваться об этом с тем, кто считает себя одного вправе устанавливать такие правила — и диктовать другим свою волю? Можно только вежливо объяснять ему, что он неправ, продолжая гнуть свою линию и защищать свои интересы всеми возможными способами. Приближая то время, когда совершающаяся на наших глазах (и с нашим участием) смена эпох вынудит бывших "хозяев казино" принять новый баланс сил и новые правила мироустройства.
https://ria.ru/20210616/putin-1737119930.html
https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html
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Петр Акопов
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россия, хиллари клинтон, джо байден, владимир путин, сша, авторы
Саммит обманутых американских надежд
23:37 16.06.2021 (обновлено: 02:39 17.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Саммит обманутых американских надежд

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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Женевская встреча закончилась предсказуемо: Путин и Байден высказались и выслушали друг друга, назвав переговоры конструктивными и позитивными. Существенных договоренностей не достигнуто — послы вернутся, возможен обмен заключенными, ну и договорились начать переговоры по вопросам вооружений: "в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным". И все? Да, но никто вроде и не ждал от встречи большего. Или все-таки ждал?
Обманувшиеся в ожиданиях все-таки есть — и, судя по пресс-конференциям двух президентов, это как раз американцы. Вопросы заокеанской прессы не оставляли сомнения: в Штатах рассчитывали на изменение политики России. Понятно, что такие надежды питали не в вашингтонской администрации, но они присутствовали в общественном мнении, точнее в СМИ, которые его формируют. Это отчетливо проступало в вопросах, которые задавались американскими журналистами Путину: "А вы взяли на себя обязательства (по кибератакам, Украине и так далее)?" Абсурд?
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 08:00Саммит Путина и Байдена
"Путина в президенты США!": Запад обсуждает интервью российского лидера
Да и вслед Байдену, уже уходившему с пресс-конференции, практически в спину прокричали: "Вы же говорили, что Путин изменит свое поведение, а он опять все отрицает и гнет свое!"
Президент даже был вынужден вернуться и ответить, что мол, вы меня не слушаете, я такого не обещал, я говорил, что это может произойти под давлением всего мира.
Откуда же взялись эти непонятные ожидания? Они — следствие искаженной картины мира, которая царит в головах американской элиты, причем искаженной дважды. Во-первых, истеблишмент верит в то, что Америка по-прежнему диктует правила игры. А во-вторых — в ходе борьбы с Трампом он поверил в собственные выдумки (использовавшиеся в качестве оружия в борьбе с неугодным президентом) о российском вмешательстве в американские дела и теперь ждет наказания России и изменения ее политики. Что с этим делать, решительно непонятно, причем не Путину, а Байдену.
Он сам напросился на эту встречу — во многом из внутриполитических соображений, чтобы продемонстрировать свое отличие от Трампа, способность исправлять его "ошибки", "провалы" и "уступки" (выдуманные, потому что несогласие Трампа с травлей его как "русской марионетки" подавалось в Штатах как потакание русским). И вроде бы хорошо подготовился к разговору с "жестким Владом", послушался советников. Даже Хиллари Клинтон его похвалила:
"То, как это было срежиссировано в этот раз: быстрое рукопожатие, нет фотографирования, быстро вошли в комнату, никакой совместной пресс-конференции, — все это действительно сильный дипломатический сигнал о том, что мы ожидаем. Мы ожидаем открытого прямого разговора... "Владимир, давай поговорим, как мы будем действовать дальше. Очевидно, мы вводили санкции против тебя, и, если это тебя не останавливает, последствия будут еще более серьезные".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 22:29
"Путин этого меньше всего хочет". Байден раскрыл важную деталь
И вот Байден на пресс-конференции рассказал о том, что, оказывается, "доверие к Путину во всем мире тает", что неудивительно, "если бы мы совершали те действия, что совершает он", да и вообще, "Россия не может диктовать то, что происходит в мире, не может диктовать без последствий". Да что там в мире — Байден говорил Путину о том, что происходит в России! Вот же она — сильная позиция сильной державы? Байден навязал Путину свою повестку?
Ведь он же сказал, что заявил Путину, что не оправдает доверие своего народа, если не будет отстаивать права человека, — и поэтому США будут поднимать такие вопросы, как дело Навального. И, отвечая на вопрос журналистов, снова повторил, что "смерть Навального в тюрьме будет иметь серьезные последствия", — а американские журналисты очень интересовались у Путина этой темой. Наступательный стиль?
Наоборот, послушавшись своих советников, Байден избрал совершенно бессмысленную тактику: говорить с Путиным о Навальном. Потому что Россия однозначно рассматривает это как вмешательство в наши внутренние дела, после которого смешно звучит удивление Байдена: дескать, Путин "по-прежнему считает, что мы хотим его сместить". Нет, конечно, это же не Байден десять лет назад чуть ли не открытым текстом советовал Путину не возвращаться в Кремль, да и санкции против России вводят не с целью сдерживания, а в наказание за "неправильное поведение".
Не то что Путина — никого из вменяемых русских на такой мякине не проведешь. И по Навальному президент дал исчерпывающе точный ответ:
"Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом и противником, конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это есть в вашем законе, в американском. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия — враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые ее сдерживают, — а это цель Соединенных Штатов, заявленная публично. Итак, это организации и люди, которые способствуют реализации политики Соединенных Штатов на российском направлении.
Как мы должны к этому относиться? Я думаю, что понятно: мы должны относиться к этому с настороженностью".
Встреча Путина и Байдена в Женеве
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Kevin Lamarque

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
© REUTERS / Saul Loeb/Pool

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
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© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL / Перейти в фотобанк

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Martial Trezzini/Pool

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

Кортеж президента России Владимира Путина в аэропорту Женевы
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
© AP Photo / Michael Probst

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

Автомобиль с президентом США Джо Байденом едет в кортеже к вилле Ла Гранж в Женеве
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
Перейти в фотобанк
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
Перейти в фотобанк
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
То есть Байдену было бессмысленно обсуждать с Путиным Навального: в качестве инструмента давления на Россию эта тема бесполезна, даже контрпродуктивна, если хочешь достичь хоть какого-то взаимопонимания. Никаких уступок из Москвы этим не выбить — но, может быть, разговор о Навальном выгоден Байдену из внутриполитических соображений?
Тоже нет — потому что Путин тут же возвращает мяч, напоминая о протестах и беспорядках в США, причем делает это, отвечая на вопросы американских же СМИ. А что у вас сделали с теми, кто выдвигал политические требования во время "штурма конгресса" в январе? Притом что у Трампа в Штатах на порядок больше сторонников, чем у Навального в России, — что, кстати, является лишним подтверждением того, кто из них в реальности чей "агент влияния".
Так что, подняв тему Навального, Байден не помог себе на переговорах с Путиным — наоборот, он лишь облегчил нашему президенту решение его главной задачи на саммите: лучше понять, кто же такой Байден. Путин увидел, что перед ним все тот же человек, который десять лет назад рассказывал ему про благотворный пример для России традиций американской демократии. То есть человек прошлого — во всех смыслах этого слова. Это не значит, что с ним не о чем говорить, — это означает, что его представление об американских возможностях осталось на допотопном дотрамповском уровне.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 22:00Саммит Путина и Байдена
Байден раскритиковал журналистов после встречи с Путиным
Никаких новых иллюзий по итогам встречи не появилось, сказал Путин: "У меня и старых-то не было. Иллюзий никаких нет и быть не может". Красные линии друг другу на этой встрече не обозначали — но на все сетования о непредсказуемости России Путин отрезал: "Мы ведем себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам". И добавил: "Необходимо договориться о правилах поведения".
Вот только как договариваться об этом с тем, кто считает себя одного вправе устанавливать такие правила — и диктовать другим свою волю? Можно только вежливо объяснять ему, что он неправ, продолжая гнуть свою линию и защищать свои интересы всеми возможными способами. Приближая то время, когда совершающаяся на наших глазах (и с нашим участием) смена эпох вынудит бывших "хозяев казино" принять новый баланс сил и новые правила мироустройства.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияХиллари КлинтонДжо БайденВладимир ПутинСШААвторы
 
 
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