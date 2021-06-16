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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/sammit-1737257435.html
Эксперты рассказали, о чем говорят цвета галстуков Путина и Байдена
Эксперты рассказали, о чем говорят цвета галстуков Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Эксперты рассказали, о чем говорят цвета галстуков Путина и Байдена
Президент России Владимир Путин выбрал для встречи классический галстук пурпурного цвета, что может говорить о решительности, а вот оттенок галстука президента... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:37
2021-06-16T19:00
саммит путина и байдена
россия
дональд трамп
барак обама
джо байден
женева (город)
сша
политика
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал для встречи классический галстук пурпурного цвета, что может говорить о решительности, а вот оттенок галстука президента США Джо Байдена слишком светлый, однако это не символизирует то, что встреча для него неважна: возможно, сигнализирует о желании расположить к себе собеседника, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.Встреча лидеров России и США проходит в среду в Женеве."У Путина галстук пурпурного цвета, в геометрический мелкий рисунок — ромбики, насколько мы смогли рассмотреть, — это достаточно классический вариант. Что касается цвета, он очень часто, наш президент, выбирает именно этот цвет. Но этот выбор очень интересен, потому что пурпурный — это &lt;...&gt; цвет царственный", — считает бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева.Николаева отметила, что, поскольку президент России никогда не был замечен "в царских амбициях", цвет говорит о его желании защищать интересы Отечества любыми способами и до последних сил. Пурпурный цвет, если он выбирается в качестве аксессуара, а не основного цвета, говорит о неординарности и креативности человека. Наличие красного луча говорит о решительности, настрое защищать свои переговорные позиции динамично, до последнего.Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Хоглова назвала выбранный Путиным галстук традиционным, пояснив, что есть такой код — бизнес-бест: именно такие галстуки надевают на встречу самого важного характера, самого высокого уровня встречи.Говоря о галстуке Байдена, она отметила, что стоит делать скидку на то, что в Америке и Великобритании не известно об обязательном бордовом галстуке на важных встречах. В частности, экс-президент США Дональд Трамп ходил в алых галстуках, а его предшественник Барак Обама надел на инаугурацию сине-голубой галстук в полоску. По этой причине в данном случае галстук Байдена "ни в коем случае не указывает на то, что встреча менее важна или неважна вовсе"."Что касается галстука голубого цвета у Байдена, понимаете, для такого уровня встреч все-таки выбирают более темный галстук. То, что он синего оттенка &lt;...&gt; это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, достаточно светлый галстук — это нехорошо не только по протокольным моментам, это уменьшает солидности в его образе", — считает Николаева.По словам эксперта, такой пастельный оттенок голубого относится к детской гамме. По ее мнению, это тот случай, когда человек, выбирая галстук, не чувствовал себя очень уверенно, демонстрирует некий инфантилизм. "Не даром у нас в народе говорят: что старый, что малый", — отметила эксперт.Она также допустила, что такой светлый оттенок может говорить о желании расположить к себе партнера, так как светлые цвета "меньше пугают". Но, уточнила эксперт, напугать президента России так же сложно, как и расположить его к себе по каким-то субъективным причинам.Николаева отметила, что, выбирая галстук, люди, конечно, не стоят перед гардеробом, думая: "Что я хочу транслировать?" Они просто выбирают то, что соответствует их внутреннему настрою, интуитивно, исходя из своего жизненного опыта."Но поскольку цвет у нас все-таки явление объективное и физическое: цвет — это длина волны, а не мои домыслы и домыслы колористов. То это все-таки, скорее всего, верно", — заключила эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/kitay-1737254063.html
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россия, дональд трамп, барак обама, джо байден, женева (город), сша, политика
Эксперты рассказали, о чем говорят цвета галстуков Путина и Байдена
16:37 16.06.2021 (обновлено: 19:00 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперты рассказали, о чем говорят цвета галстуков президента России Путина и Байдена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал для встречи классический галстук пурпурного цвета, что может говорить о решительности, а вот оттенок галстука президента США Джо Байдена слишком светлый, однако это не символизирует то, что встреча для него неважна: возможно, сигнализирует о желании расположить к себе собеседника, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.
Встреча лидеров России и США проходит в среду в Женеве.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Kevin Lamarque

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
© REUTERS / Saul Loeb/Pool

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
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© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL / Перейти в фотобанк

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Martial Trezzini/Pool

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

Кортеж президента России Владимира Путина в аэропорту Женевы
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
© AP Photo / Michael Probst

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

Автомобиль с президентом США Джо Байденом едет в кортеже к вилле Ла Гранж в Женеве
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
Перейти в фотобанк
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
Перейти в фотобанк
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
"У Путина галстук пурпурного цвета, в геометрический мелкий рисунок — ромбики, насколько мы смогли рассмотреть, — это достаточно классический вариант. Что касается цвета, он очень часто, наш президент, выбирает именно этот цвет. Но этот выбор очень интересен, потому что пурпурный — это <...> цвет царственный", — считает бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева.
Николаева отметила, что, поскольку президент России никогда не был замечен "в царских амбициях", цвет говорит о его желании защищать интересы Отечества любыми способами и до последних сил. Пурпурный цвет, если он выбирается в качестве аксессуара, а не основного цвета, говорит о неординарности и креативности человека. Наличие красного луча говорит о решительности, настрое защищать свои переговорные позиции динамично, до последнего.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Хоглова назвала выбранный Путиным галстук традиционным, пояснив, что есть такой код — бизнес-бест: именно такие галстуки надевают на встречу самого важного характера, самого высокого уровня встречи.
Говоря о галстуке Байдена, она отметила, что стоит делать скидку на то, что в Америке и Великобритании не известно об обязательном бордовом галстуке на важных встречах. В частности, экс-президент США Дональд Трамп ходил в алых галстуках, а его предшественник Барак Обама надел на инаугурацию сине-голубой галстук в полоску. По этой причине в данном случае галстук Байдена "ни в коем случае не указывает на то, что встреча менее важна или неважна вовсе".
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"Что касается галстука голубого цвета у Байдена, понимаете, для такого уровня встреч все-таки выбирают более темный галстук. То, что он синего оттенка <...> это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, достаточно светлый галстук — это нехорошо не только по протокольным моментам, это уменьшает солидности в его образе", — считает Николаева.
По словам эксперта, такой пастельный оттенок голубого относится к детской гамме. По ее мнению, это тот случай, когда человек, выбирая галстук, не чувствовал себя очень уверенно, демонстрирует некий инфантилизм. "Не даром у нас в народе говорят: что старый, что малый", — отметила эксперт.
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Она также допустила, что такой светлый оттенок может говорить о желании расположить к себе партнера, так как светлые цвета "меньше пугают". Но, уточнила эксперт, напугать президента России так же сложно, как и расположить его к себе по каким-то субъективным причинам.
Николаева отметила, что, выбирая галстук, люди, конечно, не стоят перед гардеробом, думая: "Что я хочу транслировать?" Они просто выбирают то, что соответствует их внутреннему настрою, интуитивно, исходя из своего жизненного опыта.
"Но поскольку цвет у нас все-таки явление объективное и физическое: цвет — это длина волны, а не мои домыслы и домыслы колористов. То это все-таки, скорее всего, верно", — заключила эксперт.
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