Эксперты рассказали, о чем говорят цвета галстуков Путина и Байдена

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал для встречи классический галстук пурпурного цвета, что может говорить о решительности, а вот оттенок галстука президента США Джо Байдена слишком светлый, однако это не символизирует то, что встреча для него неважна: возможно, сигнализирует о желании расположить к себе собеседника, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.Встреча лидеров России и США проходит в среду в Женеве."У Путина галстук пурпурного цвета, в геометрический мелкий рисунок — ромбики, насколько мы смогли рассмотреть, — это достаточно классический вариант. Что касается цвета, он очень часто, наш президент, выбирает именно этот цвет. Но этот выбор очень интересен, потому что пурпурный — это <...> цвет царственный", — считает бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева.Николаева отметила, что, поскольку президент России никогда не был замечен "в царских амбициях", цвет говорит о его желании защищать интересы Отечества любыми способами и до последних сил. Пурпурный цвет, если он выбирается в качестве аксессуара, а не основного цвета, говорит о неординарности и креативности человека. Наличие красного луча говорит о решительности, настрое защищать свои переговорные позиции динамично, до последнего.Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Хоглова назвала выбранный Путиным галстук традиционным, пояснив, что есть такой код — бизнес-бест: именно такие галстуки надевают на встречу самого важного характера, самого высокого уровня встречи.Говоря о галстуке Байдена, она отметила, что стоит делать скидку на то, что в Америке и Великобритании не известно об обязательном бордовом галстуке на важных встречах. В частности, экс-президент США Дональд Трамп ходил в алых галстуках, а его предшественник Барак Обама надел на инаугурацию сине-голубой галстук в полоску. По этой причине в данном случае галстук Байдена "ни в коем случае не указывает на то, что встреча менее важна или неважна вовсе"."Что касается галстука голубого цвета у Байдена, понимаете, для такого уровня встреч все-таки выбирают более темный галстук. То, что он синего оттенка <...> это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, достаточно светлый галстук — это нехорошо не только по протокольным моментам, это уменьшает солидности в его образе", — считает Николаева.По словам эксперта, такой пастельный оттенок голубого относится к детской гамме. По ее мнению, это тот случай, когда человек, выбирая галстук, не чувствовал себя очень уверенно, демонстрирует некий инфантилизм. "Не даром у нас в народе говорят: что старый, что малый", — отметила эксперт.Она также допустила, что такой светлый оттенок может говорить о желании расположить к себе партнера, так как светлые цвета "меньше пугают". Но, уточнила эксперт, напугать президента России так же сложно, как и расположить его к себе по каким-то субъективным причинам.Николаева отметила, что, выбирая галстук, люди, конечно, не стоят перед гардеробом, думая: "Что я хочу транслировать?" Они просто выбирают то, что соответствует их внутреннему настрою, интуитивно, исходя из своего жизненного опыта."Но поскольку цвет у нас все-таки явление объективное и физическое: цвет — это длина волны, а не мои домыслы и домыслы колористов. То это все-таки, скорее всего, верно", — заключила эксперт.
Эксперты рассказали, о чем говорят цвета галстуков президента России Путина и Байдена
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал для встречи классический галстук пурпурного цвета, что может говорить о решительности, а вот оттенок галстука президента США Джо Байдена слишком светлый, однако это не символизирует то, что встреча для него неважна: возможно, сигнализирует о желании расположить к себе собеседника, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.
"У Путина галстук пурпурного цвета, в геометрический мелкий рисунок — ромбики, насколько мы смогли рассмотреть, — это достаточно классический вариант. Что касается цвета, он очень часто, наш президент, выбирает именно этот цвет. Но этот выбор очень интересен, потому что пурпурный — это <...> цвет царственный", — считает бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева.
Николаева отметила, что, поскольку президент России никогда не был замечен "в царских амбициях", цвет говорит о его желании защищать интересы Отечества любыми способами и до последних сил. Пурпурный цвет, если он выбирается в качестве аксессуара, а не основного цвета, говорит о неординарности и креативности человека. Наличие красного луча говорит о решительности, настрое защищать свои переговорные позиции динамично, до последнего.
Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Хоглова назвала выбранный Путиным галстук традиционным, пояснив, что есть такой код — бизнес-бест: именно такие галстуки надевают на встречу самого важного характера, самого высокого уровня встречи.
Говоря о галстуке Байдена, она отметила, что стоит делать скидку на то, что в Америке и Великобритании не известно об обязательном бордовом галстуке на важных встречах. В частности, экс-президент США Дональд Трамп ходил в алых галстуках, а его предшественник Барак Обама надел на инаугурацию сине-голубой галстук в полоску. По этой причине в данном случае галстук Байдена "ни в коем случае не указывает на то, что встреча менее важна или неважна вовсе".
"Что касается галстука голубого цвета у Байдена, понимаете, для такого уровня встреч все-таки выбирают более темный галстук. То, что он синего оттенка <...> это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, достаточно светлый галстук — это нехорошо не только по протокольным моментам, это уменьшает солидности в его образе", — считает Николаева.
По словам эксперта, такой пастельный оттенок голубого относится к детской гамме. По ее мнению, это тот случай, когда человек, выбирая галстук, не чувствовал себя очень уверенно, демонстрирует некий инфантилизм. "Не даром у нас в народе говорят: что старый, что малый", — отметила эксперт.
Она также допустила, что такой светлый оттенок может говорить о желании расположить к себе партнера, так как светлые цвета "меньше пугают". Но, уточнила эксперт, напугать президента России так же сложно, как и расположить его к себе по каким-то субъективным причинам.
Николаева отметила, что, выбирая галстук, люди, конечно, не стоят перед гардеробом, думая: "Что я хочу транслировать?" Они просто выбирают то, что соответствует их внутреннему настрою, интуитивно, исходя из своего жизненного опыта.
"Но поскольку цвет у нас все-таки явление объективное и физическое: цвет — это длина волны, а не мои домыслы и домыслы колористов. То это все-таки, скорее всего, верно", — заключила эксперт.
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