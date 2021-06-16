https://ria.ru/20210616/sammit-1737217687.html

СМИ узнали состав участников расширенной встречи саммита в Женеве

СМИ узнали состав участников расширенной встречи саммита в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

СМИ узнали состав участников расширенной встречи саммита в Женеве

CNN сообщил, кто примет участие во встрече в расширенном составе с американской стороны в рамках саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:59

2021-06-16T13:59

2021-06-16T14:38

саммит путина и байдена

энтони блинкен

виктория нуланд

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. CNN сообщил, кто примет участие во встрече в расширенном составе с американской стороны в рамках саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.Так, по данным телеканала, среди участников будут госсекретарь Энтони Блинкен, замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, посол в России Джон Салливан, старший директор по России Совета национальной безопасности Эрик Грин и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Как подчеркнул CNN, Байден интенсивно готовился к саммиту в течение нескольких недель.Известно, что в российскую делегацию входят помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Встреча лидеров России и США пройдет сегодня на вилле Ла Гранж в Женеве.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737170587.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, виктория нуланд, джо байден, сша, в мире