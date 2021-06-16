https://ria.ru/20210616/sammit-1737217687.html
СМИ узнали состав участников расширенной встречи саммита в Женеве
СМИ узнали состав участников расширенной встречи саммита в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021
СМИ узнали состав участников расширенной встречи саммита в Женеве
CNN сообщил, кто примет участие во встрече в расширенном составе с американской стороны в рамках саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:59
2021-06-16T13:59
2021-06-16T14:38
саммит путина и байдена
энтони блинкен
виктория нуланд
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. CNN сообщил, кто примет участие во встрече в расширенном составе с американской стороны в рамках саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.Так, по данным телеканала, среди участников будут госсекретарь Энтони Блинкен, замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, посол в России Джон Салливан, старший директор по России Совета национальной безопасности Эрик Грин и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Как подчеркнул CNN, Байден интенсивно готовился к саммиту в течение нескольких недель.Известно, что в российскую делегацию входят помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Встреча лидеров России и США пройдет сегодня на вилле Ла Гранж в Женеве.
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энтони блинкен, виктория нуланд, джо байден, сша, в мире
СМИ узнали состав участников расширенной встречи саммита в Женеве
13:59 16.06.2021 (обновлено: 14:38 16.06.2021)
CNN: Нуланд и старший директор Совета нацбезопасности Грин примут участие в саммите в Женеве