https://ria.ru/20210616/rukopozhatie-1737239013.html

Путин и Байден второй раз обменялись рукопожатием

Путин и Байден второй раз обменялись рукопожатием - РИА Новости, 16.06.2021

Путин и Байден второй раз обменялись рукопожатием

Второе рукопожатие президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялось непосредственно перед началом переговоров уже внутри виллы в Женеве, передает... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:13

2021-06-16T15:13

2021-06-16T17:02

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Второе рукопожатие президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялось непосредственно перед началом переговоров уже внутри виллы в Женеве, передает фотокорреспондент РИА Новости.Путин и Байден в первый раз пожали друг другу руки во время фотографирования на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.После фотографирования лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки, посмотрев глаза в глаза.

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире