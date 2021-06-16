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Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей - РИА Новости, 16.06.2021
Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
Новый человекоподобный робот будет работать пациентом на приеме врача, чтобы будущие медики учились делать обследование и ставить правильные диагнозы,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T07:08
2021-06-16T07:08
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Новый человекоподобный робот будет работать пациентом на приеме врача, чтобы будущие медики учились делать обследование и ставить правильные диагнозы, рассказали РИА Новости в крупнейшем производителе сервисных роботов в Европе, компании "Промобот"."Новый человекоподобный робот играет роль пациента на приеме у врача. Так студенты учатся назначать обследования и лечение и ставить правильный диагноз", - рассказали в компании.Разработчики рассказали, что машина может симулировать прием у врача. "Будущие врачи должны "принять" пациента — выслушать его жалобы на здоровье, собрать анамнез, назначить анализы и дополнительные исследования, поставить диагноз и назначить лечение. В большинстве медвузов сегодня для этого приглашают актеров, иногда роль пациента играют сотрудники университета. В таком варианте существует несколько проблем для объективной оценки студента: актер может неправильно "сыграть" симптомы, а преподавателю придется либо непрерывно наблюдать за процессом, либо пересматривать видеозаписи", - объяснили в компании.Там также отметили, что робот в режиме экзамена способен безошибочно воспроизводить поведение пациента на приеме, оценивать правильность назначенных студентом исследований, лечения и постановки диагноза. Кроме того, робот записывает весь процесс на камеру, после чего отправляет результаты с видеозаписью ответственному преподавателю. Сегодня такой экзамен робот может провести по 8 направлениям, включая кардиологию и онкологию.Основой робота для обучения врачей стала модель Promobot Robo-C — робот-компаньон с человеческой внешностью. Он воспроизводит 600 вариантов микромимики человека, может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами" лица. Для общения робот использует диалоговую систему на основе нейросетей, что позволяет ему поддерживать разговор и отвечать на вопросы.Кроме режима экзамена, робот работает в режиме обучения, в котором рассказывает, как правильно проводить опрос пациента, какие уточняющие вопросы необходимо задать, какому заболеванию соответствуют те или иные симптомы.
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европа, технологии, в мире
Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
07:08 16.06.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Новый человекоподобный робот будет работать пациентом на приеме врача, чтобы будущие медики учились делать обследование и ставить правильные диагнозы, рассказали РИА Новости в крупнейшем производителе сервисных роботов в Европе, компании "Промобот".
"Новый человекоподобный робот играет роль пациента на приеме у врача. Так студенты учатся назначать обследования и лечение и ставить правильный диагноз", - рассказали в компании.
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Разработчики рассказали, что машина может симулировать прием у врача. "Будущие врачи должны "принять" пациента — выслушать его жалобы на здоровье, собрать анамнез, назначить анализы и дополнительные исследования, поставить диагноз и назначить лечение. В большинстве медвузов сегодня для этого приглашают актеров, иногда роль пациента играют сотрудники университета. В таком варианте существует несколько проблем для объективной оценки студента: актер может неправильно "сыграть" симптомы, а преподавателю придется либо непрерывно наблюдать за процессом, либо пересматривать видеозаписи", - объяснили в компании.
Там также отметили, что робот в режиме экзамена способен безошибочно воспроизводить поведение пациента на приеме, оценивать правильность назначенных студентом исследований, лечения и постановки диагноза. Кроме того, робот записывает весь процесс на камеру, после чего отправляет результаты с видеозаписью ответственному преподавателю. Сегодня такой экзамен робот может провести по 8 направлениям, включая кардиологию и онкологию.
Основой робота для обучения врачей стала модель Promobot Robo-C — робот-компаньон с человеческой внешностью. Он воспроизводит 600 вариантов микромимики человека, может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами" лица. Для общения робот использует диалоговую систему на основе нейросетей, что позволяет ему поддерживать разговор и отвечать на вопросы.
Кроме режима экзамена, робот работает в режиме обучения, в котором рассказывает, как правильно проводить опрос пациента, какие уточняющие вопросы необходимо задать, какому заболеванию соответствуют те или иные симптомы.
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