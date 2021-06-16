https://ria.ru/20210616/putin-1737296765.html

Путин заявил, что Байден не приглашал его в гости

Путин заявил, что Байден не приглашал его в гости - РИА Новости, 16.06.2021

Путин заявил, что Байден не приглашал его в гости

Президент России Владимир Путин сообщил, что его американский коллега Джо Байден не приглашал его в гости, для таких визитов должны созреть условия. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:25

2021-06-16T19:25

2021-06-16T19:40

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его американский коллега Джо Байден не приглашал его в гости, для таких визитов должны созреть условия."Президент Байден не приглашал меня в гости, я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия", - сказал Путин по итогам переговоров с американским коллегой.

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2021

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джо байден, владимир путин, в мире