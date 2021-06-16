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Путин заявил, что на встрече с Байденом не было враждебности

Путин заявил, что на встрече с Байденом не было враждебности - РИА Новости, 16.06.2021

Путин заявил, что на встрече с Байденом не было враждебности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на саммите Россия-США с обеих сторон было проявлено желание искать сближение позиций, разговор был конструктивным. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:55

2021-06-16T18:55

2021-06-16T20:58

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на саммите Россия-США с обеих сторон было проявлено желание искать сближение позиций, разговор был конструктивным."Я считаю, что не было никакой враждебности, наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе: у нас по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

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2021

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"Не было никакой враждебности" – Путин о встрече с Байденом Владимир Путин заявил, что на встрече с Джо Байденом не было враждебности. Но встреча проходила в принципиальном ключе, отметил российский лидер. 2021-06-16T18:55 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, в мире