https://ria.ru/20210616/putin-1737230751.html

Путин оценил состояние отношений между Россией и США

Путин оценил состояние отношений между Россией и США - РИА Новости, 16.06.2021

Путин оценил состояние отношений между Россией и США

Российский президент Владимир Путин на саммите с американским коллегой Джо Байденом в Женеве заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона накопилось много... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:40

2021-06-16T14:40

2021-06-16T17:01

саммит путина и байдена

в мире

энтони блинкен

сергей лавров

джо байден

россия

женева (город)

сша

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин на саммите с американским коллегой Джо Байденом в Женеве заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона накопилось много вопросов."Я надеюсь, наша встреча будет продуктивной", — сказал российский лидер, начиная переговоры.Путин и Байден общаются в библиотеке виллы Ла Гранж. На переговорах также присутствуют министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Вторая часть саммита предполагает более расширенный состав.В повестке заявлены стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, Арктика и региональные конфликты.Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент после переговоров выступит перед журналистами отдельно.

https://ria.ru/20210616/shutka-1737231595.html

россия

женева (город)

сша

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в мире, энтони блинкен, сергей лавров, джо байден, россия, женева (город), сша