https://ria.ru/20210616/putin-1737229942.html

Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться

Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться - РИА Новости, 16.06.2021

Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за инициативу провести встречу. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:38

2021-06-16T14:38

2021-06-16T17:01

россия

энтони блинкен

анатолий антонов

дмитрий козак

швейцария

сша

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737221315_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_caba92597e6b55603dfb53ef74026e47.jpg

ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за инициативу провести встречу.Их первый саммит проходит на женевской вилле Ла Гранж. "Знаю, что у вас поездка, много работы", — сказал российский лидер в начале переговоров.Перед началом саммита глав России и Соединенных Штатов сфотографировались вместе с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, после чего удалились внутрь здания.Встреча состоит из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. В первой также будут принимать участие глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен, а также переводчики.Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый глава государства после переговоров выступит перед журналистами отдельно.Байден в эти дни совершает первое зарубежное турне. После саммита G7 в британском Корнуолле он отправился в Брюссель — там проходила встреча стран-участниц НАТО. После этого президент США приехал в Женеву на переговоры с российским лидером.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/ssha-1737229298.html

россия

швейцария

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, анатолий антонов, дмитрий козак, швейцария, сша, джо байден, владимир путин, в мире