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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/putin-1737212067.html
Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом
Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021
Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом
Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на переговоры с лидером США Джо Байденом. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:29
2021-06-16T14:10
саммит путина и байдена
россия
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на переговоры с лидером США Джо Байденом.Местом проведения первой встречи Путина и Бадена выбрана женевская вилле Ла Гранж.Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что они рассчитаны на 4 часа 45 минут.В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Саммит станет первым с 2018 года, когда Путин провел в Хельсинки переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.
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Путин прилетел в Женеву
Президент России прилетел в Женеву. Путин вышел из самолета. Внизу кортеж Aurus.
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россия, вооруженные силы рф, сергей лавров, анатолий антонов, владимир путин, дмитрий козак, женева (город), сша, в мире
Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом
13:29 16.06.2021 (обновлено: 14:10 16.06.2021)
 

Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на переговоры с лидером США Джо Байденом.
Местом проведения первой встречи Путина и Бадена выбрана женевская вилле Ла Гранж.
Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что они рассчитаны на 4 часа 45 минут.
В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Саммит станет первым с 2018 года, когда Путин провел в Хельсинки переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.
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Саммит Путина и БайденаРоссияВооруженные силы РФСергей ЛавровАнатолий АнтоновВладимир ПутинДмитрий КозакЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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