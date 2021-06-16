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Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом

Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом - РИА Новости, 16.06.2021

Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на переговоры с лидером США Джо Байденом. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:29

2021-06-16T13:29

2021-06-16T14:10

саммит путина и байдена

россия

вооруженные силы рф

сергей лавров

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владимир путин

дмитрий козак

женева (город)

сша

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на переговоры с лидером США Джо Байденом.Местом проведения первой встречи Путина и Бадена выбрана женевская вилле Ла Гранж.Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что они рассчитаны на 4 часа 45 минут.В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Саммит станет первым с 2018 года, когда Путин провел в Хельсинки переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html

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женева (город)

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Путин прилетел в Женеву Президент России прилетел в Женеву. Путин вышел из самолета. Внизу кортеж Aurus. 2021-06-16T13:29 true PT0M42S

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россия, вооруженные силы рф, сергей лавров, анатолий антонов, владимир путин, дмитрий козак, женева (город), сша, в мире