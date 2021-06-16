https://ria.ru/20210616/protsenko-1737318799.html

Проценко рассказал о привившихся пациентах с COVID-19

Проценко рассказал о привившихся пациентах с COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

Проценко рассказал о привившихся пациентах с COVID-19

Большинство попавших в больницу в Коммунарке после прививки от коронавируса успели получить только один компонент вакцины, заявил главный врач больницы Денис... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T21:52

2021-06-16T21:52

2021-06-16T21:53

распространение коронавируса

денис проценко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Большинство попавших в больницу в Коммунарке после прививки от коронавируса успели получить только один компонент вакцины, заявил главный врач больницы Денис Проценко в прямом эфире в Instagram."Мы начали вести такую статистику 30 декабря, потому что тогда был первый случай госпитализации пациента, которому была выполнена прививка. И на данный момент через наши руки прошли 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации. Большинство из этих пациентов - это те, которые получили первый компонент",- сказал Проценко, отвечая на вопрос, сколько привившихся человек были госпитализированы с коронавирусом и сколько компонентов вакцины они получили к моменту болезни.Он добавил, что с декабря по сегодняшний день в Коммунарке пролечили около 23 280 пациентов."Получилось, что тот анализ, который мы проходили, это 0,6% от пролеченных больных, но мы ещё проанализировали среднее время от прививки до госпитализации - получилось 5,6 дней, а мы помним, что иммунитет устойчивый появляется после второго компонента через 14 дней",- сказал Проценко.

https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737153309.html

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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), здоровье - общество