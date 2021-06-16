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Малоимущим приморцам компенсируют проезд к месту лечения во Владивостоке
Малоимущим приморцам компенсируют проезд к месту лечения во Владивостоке - РИА Новости, 16.06.2021
Малоимущим приморцам компенсируют проезд к месту лечения во Владивостоке
Малоимущим приморцам, страдающим рядом тяжелых заболеваний, компенсируют до 20 тысяч рублей расходов на проезд к лечебным учреждениям Владивостока, сообщает... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:04
2021-06-16T10:04
олег кожемяко
владивосток
пожарский район
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Малоимущим приморцам, страдающим рядом тяжелых заболеваний, компенсируют до 20 тысяч рублей расходов на проезд к лечебным учреждениям Владивостока, сообщает правительство Приморья.Соответствующие изменения в закон "О государственной социальной помощи в Приморском крае" одобрены в среду на внеочередном заседании законодательного собрания края."Как пояснила заместитель министра труда и социальной политики края Наталья Лунь, речь идет о больных, страдающих сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, с проблемами по офтальмологии. Разработанный законопроект предполагает компенсацию до 20 тысяч рублей малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам, выезжающим во Владивосток на консультации и лечение и обратно по направлениям из медицинских учреждений", - говорится в сообщении.До 20 тысяч рублей затрат на проезд будут компенсировать тем, кто сопровождает малоимущих инвалидов I группы, несовершеннолетних и детей-инвалидов к месту лечения.Средства будут выделены из краевого бюджета. На реализацию новой меры социальной поддержки дополнительно направлено 5 миллионов рублей, добавила Лунь.Для лечения указанных заболеваний пациентов могут направить в девять медицинских организаций во Владивостоке. Пациентов по профилям "онкология", "офтальмология", "сердечно-сосудистые заболевания" лечат в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Таким образом, дополнительное финансирование для лечения не требуется.Законопроект о поддержке таких категорий пациентов разработан по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко после его встречи с жителями Пожарского района. На ней поднимались вопросы о процедурах лечения малоимущих пациентов, а также возможности компенсировать расходы на дорогу во Владивосток.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.
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олег кожемяко, владивосток, пожарский район, приморский край, общество
Малоимущим приморцам компенсируют проезд к месту лечения во Владивостоке
10:04 16.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
Вид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Малоимущим приморцам, страдающим рядом тяжелых заболеваний, компенсируют проезд к месту лечения

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Малоимущим приморцам, страдающим рядом тяжелых заболеваний, компенсируют до 20 тысяч рублей расходов на проезд к лечебным учреждениям Владивостока, сообщает правительство Приморья.
Соответствующие изменения в закон "О государственной социальной помощи в Приморском крае" одобрены в среду на внеочередном заседании законодательного собрания края.
"Как пояснила заместитель министра труда и социальной политики края Наталья Лунь, речь идет о больных, страдающих сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, с проблемами по офтальмологии. Разработанный законопроект предполагает компенсацию до 20 тысяч рублей малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам, выезжающим во Владивосток на консультации и лечение и обратно по направлениям из медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
До 20 тысяч рублей затрат на проезд будут компенсировать тем, кто сопровождает малоимущих инвалидов I группы, несовершеннолетних и детей-инвалидов к месту лечения.
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Средства будут выделены из краевого бюджета. На реализацию новой меры социальной поддержки дополнительно направлено 5 миллионов рублей, добавила Лунь.
Для лечения указанных заболеваний пациентов могут направить в девять медицинских организаций во Владивостоке. Пациентов по профилям "онкология", "офтальмология", "сердечно-сосудистые заболевания" лечат в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Таким образом, дополнительное финансирование для лечения не требуется.
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Законопроект о поддержке таких категорий пациентов разработан по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко после его встречи с жителями Пожарского района. На ней поднимались вопросы о процедурах лечения малоимущих пациентов, а также возможности компенсировать расходы на дорогу во Владивосток.
В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.
 
Олег КожемякоВладивостокПожарский районПриморский крайОбщество
 
 
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