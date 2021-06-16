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Путин процитировал Толстого в ответ на вопрос об отношениях с США

Путин процитировал Толстого в ответ на вопрос об отношениях с США - РИА Новости, 16.06.2021

Путин процитировал Толстого в ответ на вопрос об отношениях с США

Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах отношений с США после встречи с американским лидером Джо Байденом, заявил, что в такой ситуации не может... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:38

2021-06-16T19:38

2021-06-16T21:35

россия

лев толстой (писатель)

джо байден

владимир путин

женева (город)

саммит путина и байдена

сша

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах отношений с США после встречи с американским лидером Джо Байденом, заявил, что в такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули."Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими". Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули", — сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве, отвечая на вопрос, удалось ли им с Байденом выйти на новый уровень взаимопонимания.

россия

женева (город)

сша

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"Зарницы доверия промелькнули" – Путин об отношениях с США Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах отношений с США после встречи с американским лидером Джо Байденом, заявил, что в такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули. 2021-06-16T19:38 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, лев толстой (писатель), джо байден, владимир путин, женева (город), сша