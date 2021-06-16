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Сенатор оценил итоги встречи Путина и Байдена

Сенатор оценил итоги встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Сенатор оценил итоги встречи Путина и Байдена

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена положили начало возобновлению диалога между странами, заявил РИА Новости в среду глава комиссии... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T23:01

2021-06-16T23:01

2021-06-16T23:01

саммит путина и байдена

россия

андрей климов

барак обама

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена положили начало возобновлению диалога между странами, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Диалог начался, главы государств встретились, переговоры шли достаточно долго. Эти переговоры имели совершенно конкретный результат. Можно говорить о том, что встреча глав России и США положила началу возобновлению диалога между странами", - сказал парламентарий.По его словам, эти переговоры прорывными назвать трудно, но они дают возможность подойти к решению других более серьезных вопросов.Климов выразил надежду, что с принятием решения о возвращении послов закончится та вакханалия, которая началась еще при Бараке Обаме, когда из США были высланы российские дипломатические работники. "Если с возвращением послов все войдет в нормальное русло, появятся нормальные возможности вести консультации по самым разным вопросам двухсторонних отношений, самое главное - по стратегической стабильности", - отметил он.По мнению законодателя, эти первоначальные договоренности дают возможность искать "развязки" и по другим проблемным вопросам. "Можно говорить о том, что встреча глав России и США возвращает нас к прагматичному диалогу, который в национальных интересах обеих сверхдержав", - заключил парламентарий.

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Зарницы доверия промелькнули" – Путин об отношениях с США Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах отношений с США после встречи с американским лидером Джо Байденом, заявил, что в такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули. 2021-06-16T23:01 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей климов, барак обама, джо байден, сша, в мире